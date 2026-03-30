Опитват да убедят Де Дзерби да поеме Тотнъм още сега

Ръководството на Тотнъм прави всичко възможно да убеди Роберто де Дзерби да поеме отбора незабавно. Италианецът по принцип е отворен към възможността да стане мениджър на “шпорите”, но предпочита това да се случи през лятото. Тотнъм обаче има нужда от нов мениджър, след като вчера очаквано се раздели с Игор Тудор. Клубното ръководство не иска да назначава пореден временен наставник и се опитва да убеди Де Дзерби да поеме отбора още сега, твърдят редица източници, сред които “Би Би Си”, "Скай спортс", Фабрицио Романо и “Дейли Мейл”.
Преговорите текат и в момента, а ако все пак не успеят да убедят Де Дзерби, “шпорите” ще назначат до края на сезона някой измежду Шон Дайч, Райън Мейсън, Хари Реднап, Тим Шърууд или Бен Дейвис, който все още е футболист на Тотнъм. Имената на Ади Хютер, Глен Ходъл и Крис Хютън също се споменават като потенциални варианти.
Тудор изкара на поста едва 44 дни, а Тотнъм ще назначи скоро четвърти мениджър за последната година. В момента отборът е само на точка над зоната на изпадащите, така че периодът е жизненоважен за целия клуб.