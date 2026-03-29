Действащ футболист на Тотнъм може да наследи Тудор начело на "шпорите"

  • 29 март 2026 | 23:14
Защитникът на Тотнъм Бен Дейвис е изненадващ кандидат за временен мениджър на отбора, съобщава "Телеграф".

Ръководството на клуба сериозно обмисля да повери поста на 32-годишния футболист до края на сезона. Дейвис, който е един от най-уважаваните играчи в съблекалнята, в момента лекува контузия в глезена и не е играл от януари. Той преминава треньорско обучение.

По-рано днес Тотнъм официално обяви уволнението на досегашния си наставник Игор Тудор. Под негово ръководство тимът допусна пет загуби в последните си седем мача.

Тотнъм обяви раздялата с Игор Тудор, не е ясно кой ще води отбора до края на сезона

Според журналиста Бен Джейкъбс, хърватският специалист няма да получи неустойка.

В момента "шпорите" се намират на 17-о място в Премиър лийг с 30 точки, само на една точка над зоната на изпадащите.

Снимки: Imago

