Действащ футболист на Тотнъм може да наследи Тудор начело на "шпорите"

Защитникът на Тотнъм Бен Дейвис е изненадващ кандидат за временен мениджър на отбора, съобщава "Телеграф".

Ръководството на клуба сериозно обмисля да повери поста на 32-годишния футболист до края на сезона. Дейвис, който е един от най-уважаваните играчи в съблекалнята, в момента лекува контузия в глезена и не е играл от януари. Той преминава треньорско обучение.

По-рано днес Тотнъм официално обяви уволнението на досегашния си наставник Игор Тудор. Под негово ръководство тимът допусна пет загуби в последните си седем мача.

Според журналиста Бен Джейкъбс, хърватският специалист няма да получи неустойка.

В момента "шпорите" се намират на 17-о място в Премиър лийг с 30 точки, само на една точка над зоната на изпадащите.

Снимки: Imago