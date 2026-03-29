  Ръсел коментира разочароващото състезание в Япония

Ръсел коментира разочароващото състезание в Япония

Джордж Ръсел беше победен от съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели за втори пореден път и вече не е лидер в класирането при пилотите. Британецът се сблъска с множество проблеми и в крайна сметка дори не успя да се качи на подиума.

В началото на състезанието пилотите на Мерцедес отново изостанаха, но благодарение на доброто си темпо Ръсел и Антонели успяха да си пробият път обратно към челото. Стратегията и колата за сигурност се оказаха перфектни за младия италианец, но не и за Ръсел. След рестарта той се оказа блокиран зад болидите на Ферари и в крайна сметка пресече финалната линия на четвърто място.

Нови спекулации, че Верстапен ще напусне Формула 1
На въпрос на Viaplay дали това е било най-разочароващото му състезание досега, Ръсел отговори с кратко „Да“.

Той продължи: „Искам да кажа, една обиколка разлика и вероятно това ни лиши от победа в състезанието, честно казано. След това при рестарта след колата за сигурност достигнах така наречения лимит за събиране на енергия, така че не можех да заредя батерията си. Затова Люис ме задмина, а след това очевидно имах нов проблем с батерията, когато Шарл ме изпревари.“

Норис с критика към ФИА и Формула 1 след финала
Преди няколко седмици, в началото на сезона, Ръсел нямаше оплаквания относно новите правила, но сега признава, че има няколко забележки към ФИА и Формула 1.

По време на пролетната пауза страните ще седнат да обсъдят евентуални корекции за състезанието в Маями. Какво би искал да промени Ръсел? „Без лимит за събиране на енергия в загряващата обиколка и зад кола за сигурност“, заяви пилотът на Мерцедес.

Хамилтън: Пилотите нямат право на глас за правилата
„Разбираемо е защо трябва да има лимит за събиране на енергия в бързите обиколки, но няма смисъл за загряващата обиколка и зад колата за сигурност. Това просто създава проблем. Мисля, че като цяло състезанията се получават доста добре, но в квалификациите трябва да направим някои промени, може би да нямаме толкова висока скорост в средата и толкова ниска в края. Да, все още е рано.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония
Снимки: Gettyimages

