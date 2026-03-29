  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Хамилтън: Пилотите нямат право на глас за правилата

Хамилтън: Пилотите нямат право на глас за правилата

  • 29 март 2026 | 13:59
7-кратният световен шампион Люис Хамилтън заяви, че пилотите от Формула 1 „нямат право на глас“ при промените в правилата, докато Карлос Сайнц добави, че настоящите проблеми са резултат от това „да се слушат само отборите“.

Критиките към новите правила за задвижващите системи във Формула 1 и необходимото управление на енергията продължиха да предизвикват недоволство сред пилотите и по време на Гран При на Япония.

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Напрежението се засили след инцидента с Оли Беарман в неделното състезание, когато той беше изненадан от разлика в скоростта от 50 км/ч спрямо болида на Франко Колапинто.

Този инцидент се случва в момент, когато ФИА предстои да проведе ключови срещи в следващите дни относно потенциални промени в правилата, които да облекчат някои от настоящите проблеми със задвижващите системи.

Беарман за катастрофата: Беше плашещо, но всичко е наред
Беарман за катастрофата: Беше плашещо, но всичко е наред

Въпреки че пилотите изразяват своите предложения и обратна връзка към ФИА, Люис Хамилтън отхвърли предположенията в неделя, че те имат реално влияние.

Норис с критика към ФИА и Формула 1 след финала
Норис с критика към ФИА и Формула 1 след финала

„Пилотите нямат думата - заяви Хамилтън след финала. - Ние нямаме власт. Не сме в комисията, нямаме право на глас.“

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц подкрепи тази критика, отбелязвайки, че инцидентът с Беърман е „проблемът, който възниква, когато слушаш само отборите“.

ФИА с обещание да прегледа новите правила
ФИА с обещание да прегледа новите правила

„Това е проблемът, когато слушаш само отборите – те ще си мислят, че състезанията са наред, защото може би им е забавно да ги гледат по телевизията. Но от гледна точка на пилота, когато се състезаваш с другите и осъзнаваш, че може да има разлика в скоростта от 50 км/ч, това всъщност не е състезание.

„Няма друг шампионат в света, в който да имаш такива скорости на догонване, защото тогава могат да се случат големи инциденти – изненадва те, защитаваш се късно, удряш се или болидът отзад те удря.

„Както и да е, наистина се надявам да ни послушат и да се съсредоточат върху обратната връзка, която им дадохме, вместо да слушат само отборите.

„Надявам се от ФИА да предложат план за Маями, който да подобри ситуацията, както и план за средносрочното бъдеще на тези регулации, за да продължат да ги подобряват.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония
Снимки: Gettyimages

