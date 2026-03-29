  Нови спекулации, че Верстапен ще напусне Формула 1

  • 29 март 2026 | 14:34
Бившият световен шампион Макс Верстапен отново подхрани слуховете, че може да не остане още дълго в спорта заради това, че не харесва новите правила. Днес той потвърди, че "вече не изпитва удоволствие от спорта“.

След като завърши осми в Гран При на Япония, Верстапен за пореден път подчерта недоволството си от новите регулации за задвижващите системи, които действат от старта на сезон 2026.

В интервю за BBC Radio 5 Live на пистата „Сузука“, на въпрос дали това означава, че може да напусне Формула 1 в края на годината, Верстапен отговори: „Точно това казвам. Обмислям всичко в този падок.“

„В личен план съм много щастлив. Но също така чакаш 24 състезания. Този път са 22. Но обикновено са 24. И тогава просто се замисляш дали си заслужава? Или пък ми е по-приятно да съм си вкъщи със семейството? Да виждам приятелите си по-често, когато не се наслаждаваш на спорта си?“, допълни той.

Верстапен има договор с Ред Бул до края на сезон 2028, но на няколко пъти е заявявал, че може да се оттегли и по-рано.

28-годишният нидерландец, който стана баща миналата година, е най-гласовитият и остър критик на новите правила и болиди във Формула 1, като обясни, че с тях спортът става „Формула Е на стероиди“.

Верстапен е последователен в оплакванията си относно липсата на удоволствие досега през годината, а репортаж на нидерландското издание De Telegraaf твърди, че той сериозно обмисля оттегляне.

Информацията идва от уважавания нидерландски журналист Ерик ван Харен, който е близък до лагера на Верстапен и обикновено е надежден източник по всички въпроси, свързани с пилота на Ред Бул.

Изданието съобщава, че пред Верстапен предстоят „ключови седмици“, докато обмисля бъдещето си по време на предстоящата априлска пауза във Формула 1 след отмяната на двете състезания в Близкия изток заради войната в Иран.

„Като дете това беше нещото, което исках да правя, и тогава нямах представа какво ще постигна и колко пари ще изкарвам - коментира Макс пред вестника. - Никога не мислиш за това като дете. И не става въпрос за това.

„Искам да съм тук, за да се забавлявам, да си прекарвам страхотно и да изпитвам удоволствие. В момента това не е точно така. Разбира се, наслаждавам се на определени аспекти. Харесва ми да работя с екипа си. Те са като второ семейство. Но щом седна в колата, за съжаление, не е най-приятното изживяване.“

„Опитвам се. Всеки ден си повтарям да се опитам да му се насладя. Просто е много трудно.“

Една от възможните опции за Верстапен би била да се прехвърли изцяло към състезанията с GT автомобили. Той вече е участвал в няколко еднократни надпревари и се готви да се състезава в прочутото 24-часово състезание на "Нюрбургринг" за първи път през май.

Снимки: Gettyimages

