Норис с критика към ФИА и Формула 1 след финала

Макс Верстапен и световният шампион Ландо Норис проведоха кратък разговор пред медиите след състезанието. Двамата изглежда се шегуваха относно използването на батериите и правилата, като Норис изрази убеждение, че мнението на пилотите вече няма никакво значение.

Той направи този коментар пред Viaplay, след като завърши на пето място в Гран при на Япония, докато съотборникът му Оскар Пиастри финишира втори. Докато изчакваше Верстапен в зоната за медии, Норис се засмя, когато погледите им се срещнаха.

"Turns out when we start these things we're pretty good!"



В този момент Верстапен говореше за желаните от него промени в правилника. „Наистина ли? Дори не съм го споменавал батериите тази година“, саркастично подхвърли Норис. „Това беше най-доброто състезание, което вероятно някога съм гледал“, добави той със същия ироничен тон.

След това британецът продължи по-сериозно: „Това беше позитивен ден за нас като отбор. Спечелихме много точки, като Оскар е втори – поздравления за него. Аз изпреварих Люис два кръга преди края, така че това са добри точки. Победихме Ферари, което е малка изненада и много хубава печалба за нас. Така че, да, беше добър ден.“

Подобно на Верстапен, Норис също трябваше да отговори на въпрос относно пролетната пауза, по време на която се обсъждат необходимите промени в регламента. „Честно казано, няма смисъл да го казвам. Няма значение какво казваме“, заяви пилотът на Макларън.

„Защото докато феновете се забавляват, това е всичко, което има значение.“

Преди квалификацията в Япония беше въведена малка промяна, но няколко пилоти вече бяха посочили, че тя едва ли ще доведе до съществена разлика. Верстапен отново подчерта, че са необходими много промени, за да се решат проблемите.

Въпреки критиките, пилотът на Макларън се фокусира върху положителните аспекти за своя отбор.

„Имаше много добри неща – стартът, първата обиколка. Да се озовем на първа и трета позиция беше приятно усещане. Не продължи твърде дълго, защото Кими Антонели беше зад мен.“

Той добави: „Така че, да, имаше някои позитиви и добро състезание от наша страна, защото мисля, че не очаквахме да бъдем толкова силни. Но се представихме доста добре през целия уикенд и знаем, че предстоят някои неща, които ще ни помогнат да бъдем малко по-бързи. Така че фактът, че вече се борим за такива позиции и че днес се борихме за победа, беше много добро нещо.“

Снимки: Gettyimages