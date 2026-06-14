Коя ще е най-добрата стратегия в Барселона днес?

От официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели практически гарантират, че днешната надпреварата за Гран При на Барселона ще включва поне две спирания в бокса, заради доста високата деградация на продуктите на италианската компания.

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Според нейните данни най-оптималният вариант за покриване на дистанцията от 66 обиколки ще бъде старт със средно твърдите гуми, с които да се покрият първите между 15 и 21 тура. След това следват два стинта с твърдата смес, а второто спиране в бокса трябва да настъпи между обиколки 38 и 44. Възможни са и стратегии с използването на меките гуми, но те ще изискват малко по-дълги серии от обиколки в двата по-твърди типа.

От гледна точка наличните гуми за състезанието абсолютно всички пилоти, с изключение на Макс Верстапен, Оливър Беарман и Естебан Окон, имат запазени по два комплекта чисто нови твърди гуми, а тези трима пилоти има по само един такъв чифт. Те обаче имат по два комплекта от средно твърдата смес, като за Беарман и Окон един от тях беше използван за една летяща обиколка в квалификацията.

Състезанието за Гран При на Барселона, седми кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages