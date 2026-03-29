ФИА с обещание да прегледа новите правила

Катастрофата на Оливър Беарман отприщи нова вълна критики срещу новите технически правила във Формула 1, които промениха напълно състезанията и представянето на отборите на пистата. Сега пилотите са твърде бавни в завоите, събират енергия, за да са бързи на правите, а понякога получават неочакван прилив на мощност и буквално излитат от трасето.

ФИА реагира бързо на последните критики и часове след финала на Гран При на Япония публикува специално съобщение, посветено на предстоящото разглеждане на действието на новите технически правила.

От федерацията напомниха, че са имали нужда от събиране на информация, за да се прецени ефектът на новите правила и уточниха, че през април такова разглеждане може да стане факт.

Специално за управлението на енергията, от ФИА обясниха, че преглеждането на тези правила изисква „внимателен симулационен и подробен анализ“. Както и че ФИА ще продължи да работи с отборите, Формула 1 и всички заинтересовани страни, за да „намери възможно най-добрия изход за спорта“, както и че „безопасността винаги ще е основен елемент в мисията на ФИА“.

От федерацията акцентираха, че „в момента всички спекулации относно потенциални промени в правилата“, ще се преждевременни и обещаха скоро да има нова информация.

