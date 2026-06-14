Алонсо стартира "последното си" състезание в Барселона от пит-лейна

Фернандо Алонсо ще започне днешната Гран При на Барселона от края на алеята пред боксовете, след като отборът на Астън Мартин направи промени по колата на испанеца между квалификацията и състезанието.

Двукратният световен шампион така или иначе трябваше да потегли от последното място на стартовата решетка, след като беше най-бавен в квалификацията. На фона на тази задна стартова позиция от Астън Мартин смениха част от компоненти в задвижващата система на Алонсо без разрешението на ФИА, което е пряко нарушение на правилата за закрития парк. Това автоматично води до старт от алеята пред боксовете.

На Фернандо Алонсо му омръзна да говори за проблемите на Астън Мартин

За Алонсо днешното състезание може да е последното в неговата кариера на „Каталуния“, след като самият той сподели за тази възможност още преди началото на уикенда. Това обаче не означава, че испанецът ще се оттегли от спорта в края на годината, тъй като догодина Барселона няма да приеме Формула 1 заради ротацията си с Гран При на Белгия.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages