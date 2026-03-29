  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Хамилтън: Ужасно състезание, нямах мощност

Хамилтън: Ужасно състезание, нямах мощност

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън завърши шести в Гран При на Япония, като изостана във втората половина на състезанието, а преди това заемаше третото място.

„Ужасно състезание, бях трети и на финала останах доста по-назад – призна Хамилтън. – Трябва да разбера къде губех толкова много мощност. Нямах достатъчно мощност, особено във втората ми серия обиколки. През по-голямата част от състезанието не можех да се боря с другите точно защото не ми достигаше мощност.

Тото Волф се пошегува с лошия старт на Антонели

„Карам на пълна газ, връщам там, където трябва и по някаква причина пак нямах достатъчно мощност. Трябва да разберем дали проблемът е в колата или не. Но все пак днес взехме някакви точки.“

Верстапен загуби битката с Гасли, иска промени от Ред Бул
Снимки: Gettyimages

