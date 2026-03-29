Беарман за катастрофата: Беше плашещо, но всичко е наред

Пилотът на Хаас Оливър Беарман катастрофира на завоя „Лъжицата“ в 22 обиколка на Гран При на Япония и се оказа, че е с натъртено коляно след удара с натоварване 50G.

„Първо, всичко е наред – обясни британецът, който след преглед и рентген в медицинския център на пистата, се прибра в бокса. – Напълно добре съм. Беше плашещ момент, но всичко е наред. Сега имам един месец, за да се възстановя. Извинявам се на тима да инцидента, тъй като сега те ще имат много работа.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Беарман е понесъл натоварване 50G при катастрофата

„Адреналинът вече ме отпуска, чака ме дълго пътуване, но съм добре и невредим. Всички сме в добро настроение.

Каква беше ролята на Колапинто при катастрофата на Беарман?

„В петък говорихме, че може да се случи нещо подобно, обсъждахме го с другите пилоти и с ФИА. Трябва да сме по-добре подготвени, по-внимателни при такива инциденти, тъй като разликата в скоростите е много сериозна.“

Хамилтън: Ужасно състезание, нямах мощност

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония

Снимки: Gettyimages