Беарман за катастрофата: Беше плашещо, но всичко е наред

Пилотът на Хаас Оливър Беарман катастрофира на завоя „Лъжицата“ в 22 обиколка на Гран При на Япония и се оказа, че е с натъртено коляно след удара с натоварване 50G.
„Първо, всичко е наред – обясни британецът, който след преглед и рентген в медицинския център на пистата, се прибра в бокса. – Напълно добре съм. Беше плашещ момент, но всичко е наред. Сега имам един месец, за да се възстановя. Извинявам се на тима да инцидента, тъй като сега те ще имат много работа.
Беарман е понесъл натоварване 50G при катастрофата
„Адреналинът вече ме отпуска, чака ме дълго пътуване, но съм добре и невредим. Всички сме в добро настроение.
Каква беше ролята на Колапинто при катастрофата на Беарман?
„В петък говорихме, че може да се случи нещо подобно, обсъждахме го с другите пилоти и с ФИА. Трябва да сме по-добре подготвени, по-внимателни при такива инциденти, тъй като разликата в скоростите е много сериозна.“
Хамилтън: Ужасно състезание, нямах мощност
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония
