Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Беарман за катастрофата: Беше плашещо, но всичко е наред

Беарман за катастрофата: Беше плашещо, но всичко е наред

  • 29 март 2026 | 13:23
  • 518
  • 0

Пилотът на Хаас Оливър Беарман катастрофира на завоя „Лъжицата“ в 22 обиколка на Гран При на Япония и се оказа, че е с натъртено коляно след удара с натоварване 50G.

„Първо, всичко е наред – обясни британецът, който след преглед и рентген в медицинския център на пистата, се прибра в бокса. – Напълно добре съм. Беше плашещ момент, но всичко е наред. Сега имам един месец, за да се възстановя. Извинявам се на тима да инцидента, тъй като сега те ще имат много работа.

Беарман е понесъл натоварване 50G при катастрофата
„Адреналинът вече ме отпуска, чака ме дълго пътуване, но съм добре и невредим. Всички сме в добро настроение.

Каква беше ролята на Колапинто при катастрофата на Беарман?
„В петък говорихме, че може да се случи нещо подобно, обсъждахме го с другите пилоти и с ФИА. Трябва да сме по-добре подготвени, по-внимателни при такива инциденти, тъй като разликата в скоростите е много сериозна.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

