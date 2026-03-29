60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

Днес великият Красимир Балъков навършва 60 години! По този повод Sportal.bg ви предлага любопитни факти за легендарния плеймейкър. И тъй като свещичките на тортата на Бала са 60, нека и парчетата от ретроспекцията ни са толкова:

1. Роден е на 29 март 1966 г. във Велико Търново

2. Юноша е на Етър

3. Първият му треньор е откривателят на таланти Васил Матев

4. Дебютира за "болярите" през 1983 г.

5. Остава в Етър до есента на 1990 г.

6. Започва кариерата си на лявото крило - на мястото на Георги Цингов

7. По време на Етър - Левски 4:2 дикторът на "Ивайло" съобщава, че Краси е продаден на Спортинг

8. През 1991 г. се връща, за да получи в София шампионски медал заедно с доскорошните си съотборници от Етър

9. През 1989 и 1990 г. е бронзов медалист с "виолетовите"

10. През лятото на 1990 г. е представен като ново попълнение на ЦСКА

11. Признава, че от дете симпатизира на "армейците"

12. С ЦСКА кара летен лагер във Франция

13. По време на контролите с "червените" е използван като нападател от Димитър Пенев

14. Фенове от Велико Търново заплашват, че ще направят жива верига на магистралата, ако ЦСКА не го върне в Етър

15. В подкрепа на завръщането му при "болярите" се обявяват и великотърновските структури на СДС

16. В шампионския отбор на Етър е част от халфовата линия заедно с Илиян Киряков, Сашо Димов и Георги Попиванов - Попа

17. В последния си мач за Етър Бала вкарва два гола във вратата на Здравко Здравков от Левски

18. До 1995 г. се превръща в легенда на Спортинг

19. В негова чест през 90-те години е основан фенклуб "Балъков" в Лисабон

20. През 1992 г. "А Бола" го избира за най-добър футболист в португалския шампионат

21. Дебюта за националния отбор през 1988 г. срещу Дания

22. Носи номер 15 в своя първи мач за България

23. С екипа на "лъвовете" записва общо 92 мача

24. Между 1988 и 2003 г. вкарва 16 гола за България

25. Бележи първия гол за нашите по пътя към САЩ'94 - срещу Финландия в Хелзинки

26. "Ето ги четиримата терористи от Изтока", пишат във Франция за него, Христо Стоичков, Любо Пенев и Емил Костадинов

27. Центрира за изравнителния гол на Коща на "Парк де Пренс"

28. На Мондиал'94 носи фланелката с номер 20

29. Той и Стоичков са единствените българи, избрани в идеалния отбор на световно първенство

30. Номиниран е за идеалния тим в САЩ'94 от Пеле. За Краси е казано, че играе с бразилска техника

31. Футболист номер 1 на България за 1995 и 1997 г.

32. Асистира за гола на Наско Сираков срещу Аржентина в Далас

33. Пропуска дузпа срещу Мексико на Мондиал'94, няколко месеца по-рано Хорхе Кампос му спасява дузпа и в контролна среща

34. Още преди САЩ'94 казва пред медиите, че България ще стигне много далеч на финалите

35. Дели 16-та позиция за "Златната топка" през 1994 г. с Папен, Каминеро, Матеус и Синьори

36. През 1995 г. печели Купата на Португалия заедно със своя колега Ивайло Йорданов

37. През лятото на 1995 г. преминава в Щутгарт

38. В Германия заформя Магическото трио заедно с Джоване Елбер и Фреди Бобич

39. Бележи страхотен гол навръх своя 29-ти рожден ден - срещу Уелс в София

40. С България участва още на Евро'96 и Мондиал'98

41. Решава да спре с футбола в хода на квалификациите на Евро 2004 и пропуска финалите, което по-късно определя като голяма грешка

42. През 1997 г. печели Купата на Германия в Берлин

43. Бала и Щутгарт на Йоги Льов стигат до финала за КНК през 1998 г., където губят от Челси

44. През 2001 г. негов гол в последната секунда спасява Щутгарт от изпадане

45. Прекратява кариерата си през 2003 г. - 2:0 в последния му официален мач срещу Волфсбург с Мартин Петров

46. На 29 май 2003 г. спира с футбола с шоу-мач в Щутгарт, излъчен пряко в България

47. Президентът Георги Първанов е на стадиона, за да уважи празника му, рефер е Маркус Мерк, свирил предната вечер финала на ШЛ Ювентус - Милан

48. Краси оставя зад гърба си 235 мача в Бундеслигата

49. И до днес е наричан Божествения левичар в Португалия

50. Автор е на най-бързия гол в историята на дербито на Лисабон

51. Феновете го избират за чужденец номер 1 в историята на Спортинг и Щутгарт, част е от Стената на славата на "лъвовете" от Португалия

52. През 2003 г. става помощник-треньор на Феликс Магат

53. Легендата на Байерн Йошуа Кимих разкрива, че първата му футболна фланелка е била на Балъков

54. Като треньор в България е работил начело на Черноморец, Ловеч, Етър и ЦСКА 1948

55. През 2019 г. поема националния отбор и изготвя 10-годишен план за родния футбол, но напуска солидарно след оставката на президента на БФС Борислав Михайлов

56. Често участва на благотворителни голф турнири

57. От почти 30 г. е лице на фондацията SOS Киндердорф

58. Заради висока откупна клауза не преминава в Барселона, вместо него каталунците взимат Георге Хаджи

59. Има дъщеря Глория и син Красимир-младши. През 2018 г. щерка му го дарява с внук - Диего Армандо

60. Краси е един от малкото БГ спортисти, който има официален сайт. През 2025 г. открива ресторант-музей "Каза Бала" в София

Честит рожден ден, Краси!

Следвай ни:

Снимки: Imago