Какви са проблемите на Ред Бул и защо изостава Верстапен?

Бившият световен шампион Макс Верстапен отново е в ролята на догонващ и от началото на сезона разликата с лидерите Мерцедес изглежда почти безнадеждна.

Днес в квалификацията за Гран При на Япония Макс се бори да влезе в топ 10, както и да слезе под 1 секунда спрямо времената на Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Макларън и Ферари регистрират прогрес и доближават Мерцедес, но Ред Бул не успява. Какво се случва в тима от Милтън Кийнс?

Проблемите на RB22 са различни от тези, от които страдаше RB21 миналата година, въпреки сериозните усилия за развитие на колата до края на сезона. През 2025 RB21 беше автомобил, който е труден за настройване – труден за „вкарване“ в оптималния му работен прозорец, но когато всичко беше напаснато, колата беше бърза и Макс можеше да печели състезания.

Тази година, според Верстапен проблемите са по-сериозни и той твърди, че слабостите на RB22 не могат да бъдат оправени с промени в настройките.

Другият пилот на Ред Бул Исак Хаджар също повдигна леко завесата към проблемите на бившите световни шампиони.

„Колата на Ред Бул миналата година беше трудна за каране, но пък беше бърза – обясни Исак, който дойде на мястото на Юки Цунода. – Автомобилът ни тази година пак е труден за каране, но бавен. Така че ни трябва повече ефективност.“

И тук стигаме до друга трудност – в Ред Бул не могат да разберат напълно проблемите, от които страда RB22. През април тимът ще има възможност да работи по RB22 заради отмяната на двете арабски състезания, но за да е успешен този процес, трябва да е ясна посоката на развитие на колата. А това няма как да стане, ако не се знае какви са проблемите и как трябва да бъдат решени. В подобна ситуация преди 4-5 години беше тимът на Мерцедес.

Също така, Хаджар потвърди, че в Ред Бул не са наясно какво трябва да направят, за да излязат от тази ситуация. А верстапен допълни, че „някои неща определено са сбъркани, но не очаквахме, точно те да ни създадат проблеми и затова сега загадката е още по-голяма“.

Снимки: Gettyimages