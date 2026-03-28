  Макс Верстапен: Вече дори не съм разочарован, повече от това е

Макс Верстапен: Вече дори не съм разочарован, повече от това е

  • 28 март 2026 | 14:37
Макс Верстапен изрази пълното си недоумение от поведението на своя болид във Формула 1, след като отпадна още във втората част на квалификацията за Гран При на Япония.

Четирикратният световен шампион беше девети по скорост в първия сегмент на квалификацията и записа десетото най-бързо време в началото на Q2. Той изоставаше с 0,024 секунди от съотборника си Исак Хаджар и имаше преднина от 0,049 секунди пред Нико Хюлкенберг от Ауди.

В последния си опит Верстапен подобри времето си с една десета, но късна бърза обиколка на Арвид Линдблад от Рейсинг Булс донесе на новобранеца подобрение от шест десети и десета позиция, което изхвърли нидерландеца в зоната на отпадащите.

„Мисля, че нещо не е наред с колата, приятел. В тази квалификация изведнъж стана напълно неуправляема - каза Верстапен по радиото на състезателния си инженер Джанпиеро Ламбиазе. - Задната част подскача внезапно при висока скорост.“

Пилотът на Ред Бул не беше по-наясно със ситуацията и когато се отправи към медийната зона след сесията, обяснявайки, че отборът се е борил да отстрани недостатъците на RB22.

„Правихме промени през целия уикенд, но в същото време имаме и някои проблеми с колата, които се опитваме да разрешим. Предполагам, че в квалификацията положението отново се влоши в сравнение с третата свободна тренировка“, коментира Верстапен, въпреки че описа направената промяна в настройките като „не толкова голяма“.

„Веднага щом се опитах да натисна наистина, за мен всичко просто се разпадаше. Наистина не беше добре и не ти дава увереност да атакуваш който и да е завой. Аз просто бях блокиран, не можех да натисна повече. Не съм разочарован, този етап вече го минахме, повече от това е."

Верстапен уточни, че тези проблеми не са свързани със задвижващата система, която „не е най-големият им проблем“. „От страна на шасито мисля, че в момента наистина изпитваме сериозни затруднения“, добави той.

Снимки: Gettyimages

