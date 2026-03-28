Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 5606
  • 5

Победителят от Китай Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за Гран При на Япония и за втори пореден път в първите три състезания тази година ще стартира пръв. Италианският пилот на Мерцедес победи съотборника си Джордж Ръсел, който остана втори, а трети завърши Оскар Пиастри с Макларън.

Антонели си осигури полпозишъна с първата си бърза обиколка в третата част на квалификацията, като при вторите си опити почти всички пилоти в топ 10 не успяха да подобрят времето си, включително и Андреа.

Мерцедес с 1 секунда аванс в Япония преди квалификацията

Единственото изключение се оказа Шарл Леклер с Ферари, който с последната си обиколка излезе от пето на четвърто място и раздели двамата пилоти на Макларън. Топ 6 допълниха световният шампион Ландо Норис и Люис Хамилтън.

Антонели постигна 1.28,778 минути за първото място, а при втория си опит изостана с 81 хилядни, а Ръсел остана на 0,298 секунди, като втората му обиколка беше още по-бавна заради неточност на шикана.

Ландо Норис се изправя пред първото си наказание за сезона

Пиастри завърши на три десети и половина, а Леклер вече беше на над 0,6 секунди.

Неприятната изненада в хода на квалификацията се оказа отпадането на бившия световен шампион Макс Верстапен във втората част на сесията. Макс каза по радиото към бокса на Ред Бул, че колата му „изведнъж е станала неуправляема“.

Трима пилоти с нови елементи в задвижващите системи

Верстапен се бори до последно, но беше изместен от дъното на топ 10 от съотборника си Исак Хаджар и Арвид Линдблад от Рейсинг Булс. В края на квалификациута Хаджар завърши 8-и, а Линдблад – 10-и.

А в първата част неочакваното отпадане беше за Оливър Беарман с Хаас, който се класира едва 18-и, на 2 хилядни от секундата зад Алекс Албон с Уилямс, който пък беше първият под чертата.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Imago

Без наказание за Ай Огура след падането му в Остин

Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

Валтери Ботас изкара първия си безпроблемен ден като пилот на Кадилак

Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

Дукати: Марк е добре след падането си

Водещи Новини

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Три мача във Втора лига днес

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

