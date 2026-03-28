Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Победителят от Китай Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за Гран При на Япония и за втори пореден път в първите три състезания тази година ще стартира пръв. Италианският пилот на Мерцедес победи съотборника си Джордж Ръсел, който остана втори, а трети завърши Оскар Пиастри с Макларън.

Антонели си осигури полпозишъна с първата си бърза обиколка в третата част на квалификацията, като при вторите си опити почти всички пилоти в топ 10 не успяха да подобрят времето си, включително и Андреа.

Единственото изключение се оказа Шарл Леклер с Ферари, който с последната си обиколка излезе от пето на четвърто място и раздели двамата пилоти на Макларън. Топ 6 допълниха световният шампион Ландо Норис и Люис Хамилтън.

Антонели постигна 1.28,778 минути за първото място, а при втория си опит изостана с 81 хилядни, а Ръсел остана на 0,298 секунди, като втората му обиколка беше още по-бавна заради неточност на шикана.

Пиастри завърши на три десети и половина, а Леклер вече беше на над 0,6 секунди.

Неприятната изненада в хода на квалификацията се оказа отпадането на бившия световен шампион Макс Верстапен във втората част на сесията. Макс каза по радиото към бокса на Ред Бул, че колата му „изведнъж е станала неуправляема“.

Верстапен се бори до последно, но беше изместен от дъното на топ 10 от съотборника си Исак Хаджар и Арвид Линдблад от Рейсинг Булс. В края на квалификациута Хаджар завърши 8-и, а Линдблад – 10-и.

А в първата част неочакваното отпадане беше за Оливър Беарман с Хаас, който се класира едва 18-и, на 2 хилядни от секундата зад Алекс Албон с Уилямс, който пък беше първият под чертата.

