Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Хамилтън: Колата на Ферари не е особено бърза тук

Хамилтън: Колата на Ферари не е особено бърза тук

  • 28 март 2026 | 11:02
  • 197
  • 0

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън остана шести в квалификацията за Гран При на Япония на пистата „Сузука“ днес.

„Мисля, че се представихме прилично, въпреки че колата на Ферари не е особено бърза тук – обясни Хамилтън. – Ако се сравняваме с Мерцедес и донякъде с Ферари. Първата ми обиколка беше добра и след това загубих две десети и половина на правите, после на едно място загубих сцепление, това промени използването на енергията и всичко приключи.

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

„Ако не беше това, може би щях да съм четвърти, но няма голяма разлика.

„Не знам дали утре ще мога да превърна шестото място на старта в позиция на подиума, но състезателното ни темпо е повече от добро. Изглежда, че Макларън са направили крачка напред, все пак използват двигатели на Мерцедес, които са много по-напред от нас в момента.

Верстапен: Имаме проблеми, които не мога да обясня тук

„Ние изоставаме много, на 7-8 десети сме от първото място, и то след като имаме нови елементи, които трябва да ни донесат две, три или четири десети, това е голяма разлика. Трябва всички да работим много усилено.“

Ръсел: Трябва да разберем какво се обърка при нас
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

Водещи Новини

