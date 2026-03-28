  Ръсел: Трябва да разберем какво се обърка при нас

Ръсел: Трябва да разберем какво се обърка при нас

Джордж Ръсел завърши втори в квалификацията за Гран При на Япония, но британският пилот на Мерцедес беше недоволен, тъй като имаше проблеми с поведението на колата в хода на квалификацията.

Той на няколко пъти се оплака по радиото и поиска от екипа си да провери какво не е наред, тъй като обясни, че „не е нормално“ да губи толкова време спрямо Антонели.

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

„Първо, поздравления за Андреа Кими, той отново се справи страхотно – заяви Ръсел. – За нас това беше наистина странна квалификация. И двамата бяхме много бързи през целия уикенд. След третата свободна тренировка направихме някои промени по колата и в началото на квалификацията се оказа, че сме далеч от нужното темпо.

"Затова трябва да разберем какво се обърка при нас. Извадих голям късмет, че стигнах до второто място. В последните два уикенда всеки път бъркаме нещо, когато стигнем до квалификациите. Но състезанието е утре и можем да се борим за победата.“

Антонели: Супер щастлив съм от първото място
Антонели: Супер щастлив съм от първото място
 Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Imago

Без наказание за Ай Огура след падането му в Остин

Без наказание за Ай Огура след падането му в Остин

Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

Валтери Ботас изкара първия си безпроблемен ден като пилот на Кадилак

Валтери Ботас изкара първия си безпроблемен ден като пилот на Кадилак

Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

Дукати: Марк е добре след падането си

Дукати: Марк е добре след падането си

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Три мача във Втора лига днес

Три мача във Втора лига днес

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

