Ръсел: Трябва да разберем какво се обърка при нас

Джордж Ръсел завърши втори в квалификацията за Гран При на Япония, но британският пилот на Мерцедес беше недоволен, тъй като имаше проблеми с поведението на колата в хода на квалификацията.

Той на няколко пъти се оплака по радиото и поиска от екипа си да провери какво не е наред, тъй като обясни, че „не е нормално“ да губи толкова време спрямо Антонели.

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

„Първо, поздравления за Андреа Кими, той отново се справи страхотно – заяви Ръсел. – За нас това беше наистина странна квалификация. И двамата бяхме много бързи през целия уикенд. След третата свободна тренировка направихме някои промени по колата и в началото на квалификацията се оказа, че сме далеч от нужното темпо.

"Затова трябва да разберем какво се обърка при нас. Извадих голям късмет, че стигнах до второто място. В последните два уикенда всеки път бъркаме нещо, когато стигнем до квалификациите. Но състезанието е утре и можем да се борим за победата.“

Снимки: Imago