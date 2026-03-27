Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Звездите вдигат "бунт" в тениса - защо "Големият шлем" им плаща толкова малко

Звездите вдигат "бунт" в тениса - защо "Големият шлем" им плаща толкова малко

  • 27 март 2026 | 17:34
  • 681
  • 0
Звездите вдигат "бунт" в тениса - защо "Големият шлем" им плаща толкова малко

Коко Гоф, Яник Синер, Бен Шелтън, Арина Сабаленка, Даниил Медведев: най-ярките имена в световния тенис избраха да се обединят. Този път арената не е клей или трева, а социалните мрежи, където се разиграва нов епизод от спор, който продължава вече повече от година.

В центъра на полемиката е разпределението на приходите, генерирани от турнирите от "Големия шлем" – четири събития, които общо носят над 1,5 милиарда долара годишно, но отделят за играчите едва между 12% и 17% от приходите.

Най-новата искра беше запалена от акаунт в социалните мрежи, наречен SportsBall, който публикува подробно обяснение на спора, бързо разпространено от водещите играчи. Синер и Шелтън споделиха съдържанието, а Гоф, Бианка Андрееску, Сабаленка и Медведев го подкрепиха с коментари.

„Изключително важна графика, която обяснява защо играчите от всички ранкинги от години настояват за по-добри наградни фондове и партньорство с турнирите от Големия шлем“, добави специалистката на двойки Габриела Дабровски.

Коко Гоф и Мадисън Кийс с призив за наградния фонд преди старта на Australian Open
Коко Гоф и Мадисън Кийс с призив за наградния фонд преди старта на Australian Open

Числата говорят ясно и диспропорцията трудно може да бъде пренебрегната. ATP и WTA гарантират на играчите между 22% и 26% от своите приходи под формата на наградни фондове и пенсионни схеми. Четирите турнира от "Големия шлем" обаче остават в диапазона 12–17%. През 2025 г. те разпределиха общо над 285 милиона долара наградни фондове – сума, която изглежда щедра, но изглежда значително по-малка на фона на общите им приходи, надхвърлящи 1,5 милиарда долара.

Само US Open достигна рекорд с 85 милиона долара награден фонд през 2025 г., при приблизителни приходи от около 560 милиона долара за същото издание – делът за играчите е малко над 15%.

Сравнението с американските отборни спортове е още по-красноречиво - НБА и НФЛ разпределят около 50% от приходите към своите спортисти. В тениса, както подчерта Новак Джокович – който до януари 2026 г. оглавяваше асоциацията на професионалните играчи – този дял е „значително по-нисък“.

Australian Open обяви рекорден награден фонд
Australian Open обяви рекорден награден фонд

Първата официална стъпка дойде през март 2025 г., когато група водещи играчи, сред които Гоф, Синер, Ига Швьонтек, Пегула и Александър Зверев, подписаха писмо до организаторите на четирите "Шлема" с искане за незабавно увеличение на дела от приходите за играчите – от сегашното ниво до 16%, с цел достигане на 22% до 2030 г. Исканията включваха и инвестиции в социални програми и по-голямо участие на играчите в процеса на вземане на решения.

Последваха частни срещи, които обаче не доведоха до конкретни резултати. През октомври 2025 г. Синер сподели пред Guardian разочарованието си: „Проведохме добри разговори с "Ролан Гарос" и "Уимбълдън", но беше разочароващо, когато казаха, че не могат да действат по нашите предложения, докато не се решат други въпроси. Нищо не пречи на организаторите на Големия шлем да започнат веднага с теми като пенсионни схеми и здравно осигуряване.“

Наложи се второ писмо. В крайна сметка играчите решиха да бойкотират среща в Индиън Уелс, обвинявайки организаторите, че не са дали „конкретни отговори“.

"Обидно малко пари": защо Каратанчева и Томова отказаха да играят за България
"Обидно малко пари": защо Каратанчева и Томова отказаха да играят за България

На правно ниво Асоциацията на професионалните тенис играчи (PTPA), основана от Джокович, започна антитръстово дело срещу Шлемовете и организациите ATP/WTA с цел делът за играчите да достигне 22% до 2030 г.

Това би означавало увеличение от малко под 300 милиона до около 400 милиона долара годишно при настоящите нива на приходи.

Организаторите оправдават настоящото разпределение с инвестиции в националния тенис, в младежките програми и в подкрепа за по-малки турнири. Съществува обаче структурен проблем – липсата на прозрачност. Докато сумите за наградни фондове се обявяват подробно, общите приходи на турнирите остават неясни.

Както отбелязва Sport e Finanza, турнирите обявяват детайлно наградните фондове – например Australian Open тази година отчете почти 75 милиона долара (+16% спрямо предходната година) – но общите финансови резултати остават непрозрачни.

Британският съд одобри плановете за разширяването на "Уимбълдън"
Британският съд одобри плановете за разширяването на "Уимбълдън"

Освен това инвестициите обикновено подпомагат развитието на тениса в страните домакини, което увеличава разликата с останалите. Добавя се и инфраструктурният натиск - четирите турнира се конкурират непрекъснато чрез модернизация и разширяване на съоръженията.

Спорът извън корта засяга ключов въпрос за съвременния тенис - кой създава стойността? Играчите, които привличат публика, спонсори и телевизионни права, или организациите, които управляват турнирите?

Очаква се "Ролан Гарос" да обяви наградния фонд за 2026 г. следващия месец, а All England Club обмисля своите решения за "Уимбълдън". Следващите седмици може да се окажат решаващи.

Междувременно, както отбеляза президентът на ATP Андреа Гауденци, тенисът е навлязъл в етап на „гигантизъм“ – разширен календар, по-големи турнири и натоварване на границата на физическата устойчивост. В този контекст намирането на икономически баланс между организатори и играчи вече не е просто технически въпрос – това е въпрос на оцеляване на модела.

Анализ на италианския сайт Sport e Finanza

Следвай ни:

Шиникова загуби и на сингъл, и на двойки в Египет

Шиникова загуби и на сингъл, и на двойки в Египет

  • 27 март 2026 | 16:52
  • 296
  • 0
"Сантиаго Бернабеу" се превръща в тенис кортове за "Мастърс"-а в Мадрид

"Сантиаго Бернабеу" се превръща в тенис кортове за "Мастърс"-а в Мадрид

  • 27 март 2026 | 15:38
  • 785
  • 0
Историческа победа и първи четвъртфинал за Александър Василев на "Чалънджър"

Историческа победа и първи четвъртфинал за Александър Василев на "Чалънджър"

  • 27 март 2026 | 15:32
  • 3237
  • 0
Иван Иванов е полуфиналист в Испания

Иван Иванов е полуфиналист в Испания

  • 27 март 2026 | 14:23
  • 1613
  • 0
Фриц се оттегли от Монте Карло

Фриц се оттегли от Монте Карло

  • 27 март 2026 | 09:17
  • 546
  • 0
Сабаленка подчини Рибакина и за втора поредна година е финалистка в Маями

Сабаленка подчини Рибакина и за втора поредна година е финалистка в Маями

  • 27 март 2026 | 07:14
  • 2386
  • 6
