Звездите вдигат "бунт" в тениса - защо "Големият шлем" им плаща толкова малко

Коко Гоф, Яник Синер, Бен Шелтън, Арина Сабаленка, Даниил Медведев: най-ярките имена в световния тенис избраха да се обединят. Този път арената не е клей или трева, а социалните мрежи, където се разиграва нов епизод от спор, който продължава вече повече от година.

В центъра на полемиката е разпределението на приходите, генерирани от турнирите от "Големия шлем" – четири събития, които общо носят над 1,5 милиарда долара годишно, но отделят за играчите едва между 12% и 17% от приходите.

Най-новата искра беше запалена от акаунт в социалните мрежи, наречен SportsBall, който публикува подробно обяснение на спора, бързо разпространено от водещите играчи. Синер и Шелтън споделиха съдържанието, а Гоф, Бианка Андрееску, Сабаленка и Медведев го подкрепиха с коментари.

„Изключително важна графика, която обяснява защо играчите от всички ранкинги от години настояват за по-добри наградни фондове и партньорство с турнирите от Големия шлем“, добави специалистката на двойки Габриела Дабровски.

Числата говорят ясно и диспропорцията трудно може да бъде пренебрегната. ATP и WTA гарантират на играчите между 22% и 26% от своите приходи под формата на наградни фондове и пенсионни схеми. Четирите турнира от "Големия шлем" обаче остават в диапазона 12–17%. През 2025 г. те разпределиха общо над 285 милиона долара наградни фондове – сума, която изглежда щедра, но изглежда значително по-малка на фона на общите им приходи, надхвърлящи 1,5 милиарда долара.

Само US Open достигна рекорд с 85 милиона долара награден фонд през 2025 г., при приблизителни приходи от около 560 милиона долара за същото издание – делът за играчите е малко над 15%.

Сравнението с американските отборни спортове е още по-красноречиво - НБА и НФЛ разпределят около 50% от приходите към своите спортисти. В тениса, както подчерта Новак Джокович – който до януари 2026 г. оглавяваше асоциацията на професионалните играчи – този дял е „значително по-нисък“.

Първата официална стъпка дойде през март 2025 г., когато група водещи играчи, сред които Гоф, Синер, Ига Швьонтек, Пегула и Александър Зверев, подписаха писмо до организаторите на четирите "Шлема" с искане за незабавно увеличение на дела от приходите за играчите – от сегашното ниво до 16%, с цел достигане на 22% до 2030 г. Исканията включваха и инвестиции в социални програми и по-голямо участие на играчите в процеса на вземане на решения.

Последваха частни срещи, които обаче не доведоха до конкретни резултати. През октомври 2025 г. Синер сподели пред Guardian разочарованието си: „Проведохме добри разговори с "Ролан Гарос" и "Уимбълдън", но беше разочароващо, когато казаха, че не могат да действат по нашите предложения, докато не се решат други въпроси. Нищо не пречи на организаторите на Големия шлем да започнат веднага с теми като пенсионни схеми и здравно осигуряване.“

Наложи се второ писмо. В крайна сметка играчите решиха да бойкотират среща в Индиън Уелс, обвинявайки организаторите, че не са дали „конкретни отговори“.

На правно ниво Асоциацията на професионалните тенис играчи (PTPA), основана от Джокович, започна антитръстово дело срещу Шлемовете и организациите ATP/WTA с цел делът за играчите да достигне 22% до 2030 г.

Това би означавало увеличение от малко под 300 милиона до около 400 милиона долара годишно при настоящите нива на приходи.

Организаторите оправдават настоящото разпределение с инвестиции в националния тенис, в младежките програми и в подкрепа за по-малки турнири. Съществува обаче структурен проблем – липсата на прозрачност. Докато сумите за наградни фондове се обявяват подробно, общите приходи на турнирите остават неясни.

Както отбелязва Sport e Finanza, турнирите обявяват детайлно наградните фондове – например Australian Open тази година отчете почти 75 милиона долара (+16% спрямо предходната година) – но общите финансови резултати остават непрозрачни.

Освен това инвестициите обикновено подпомагат развитието на тениса в страните домакини, което увеличава разликата с останалите. Добавя се и инфраструктурният натиск - четирите турнира се конкурират непрекъснато чрез модернизация и разширяване на съоръженията.

Спорът извън корта засяга ключов въпрос за съвременния тенис - кой създава стойността? Играчите, които привличат публика, спонсори и телевизионни права, или организациите, които управляват турнирите?

Очаква се "Ролан Гарос" да обяви наградния фонд за 2026 г. следващия месец, а All England Club обмисля своите решения за "Уимбълдън". Следващите седмици може да се окажат решаващи.

Междувременно, както отбеляза президентът на ATP Андреа Гауденци, тенисът е навлязъл в етап на „гигантизъм“ – разширен календар, по-големи турнири и натоварване на границата на физическата устойчивост. В този контекст намирането на икономически баланс между организатори и играчи вече не е просто технически въпрос – това е въпрос на оцеляване на модела.

Анализ на италианския сайт Sport e Finanza