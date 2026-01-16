Коко Гоф и Мадисън Кийс с призив за наградния фонд преди старта на Australian Open

Коко Гоф призова за допълнителни приходи за спортистите от наградния фонд на турнирите от "Големия шлем" на фона на продължаващия спор между водещите тенисисти и организаторите на състезанията от Шлема.

Откритото първенство на Австралия увеличи наградния фонд с 16% до 111,5 милиона австралийски долара (74,6 милиона щатски долара), като шампионите на сингъл ще вземат по 4,15 милиона австралийски долара. Това е най-голямото увеличение в историята на турнира, но с нарастващите приходи, играчите смятат, че заслужават по-висок дял от приходите от турнирите от "Големия шлем", като крайната цел е те да надхвърлят 20%.

Гоф присъства на срещата между водещи играчи и представители на големите турнири на "Ролан Гарос" миналата пролет и американката очаква повече диалог тази година след колективно разочарование от това, че не е постигнат по-голям напредък.

"Доколкото разбирам, тази година наградният фонд се увеличи. Процентът все още не е там, където бихме искали, в сравнение с приходите. Мисля, че има още разговори, които трябва да се проведат, не само за Откритото първенство на Австралия, но и за всички турнири от "Големия шлем". Имаме представители на играчите, които работят много усилено, за да направят това за нас, защото не можем да го правим лично толкова често.

Колективното усещане е, че да има напредък, но все още мисля, че не сме там, където бихме искали да бъдем. Благодарни сме за постигнатия напредък. Предполагам, че ще има все повече срещи. Никой не иска този разговор да продължава години наред. Така че предполагам, че ще продължим да водим тези разговори и може би ще се оказва по-голям натиск, особено върху топ 10", каза Гоф на пресконференция.

Тенисистите също така призовават турнирите от "Големия шлем" да допринесат за благосъстоянието на играчите, като същевременно биха искали да повлияят на въпроси като планирането на мачовете.

Настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс каза: "Това е наистина важно. Очевидно ние даваме много от себе си на този спорт. За турнирите от "Големия шлем", като носители на най-високи приходи, мисля, че това е абсолютно логично. Тъй като ние сме продуктът, има смисъл да бъдем партньори. Мисля, че това бяха най-продуктивните разговори, които някога сме водили, което ме кара да бъда внимателен оптимист за бъдещето".

Американката Кийс се завръща на сцената на най-големия си триумф, след като победи водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка миналия януари, за да спечели първата си титла от Големия шлем няколко седмици преди 30-ия си рожден ден.

"Всички ме питат как се е променил животът ми. Не се е променил чак толкова много, освен че имам наистина страхотен трофей у дома. Много хора идват при мен и казват, че победата ми ги е разплакала. Мисля, че за мен най-голямото нещо, което чувствам като огромна поука, е, че успях да го направя. Не мисля, че много често в спорта виждаш човек, който има способността да разплаче хората от щастие", коментира тя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages