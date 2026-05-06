Две българки стартираха с победи на турнир по тенис в Белград

  • 6 май 2026 | 19:19
Мелис Расим и Юлия Стаматова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в сръбската столица Белград с награден фонд 15 хиляди долара.

В изцяло български мач от първия кръг Мелис Расим победи драматично Йоана Константинова с 3:6, 6:4, 7:6(4). Двубоят продължи 2 часа и 47 минути.

Това е трета поредна победа за Расим на турнира, след като тя записа и два успеха в квалификациите. Във втория кръг българката ще играе срещу седмата поставена Нина Варгова (Словакия).

Юлия Стаматова се наложи убедително над Стела Ремандер (Финландия) с 6:2, 6:3 за 95 минути игра. 32-годишната българка ще се изправи в следващия си двубой срещу представителката на домакините Дуня Марич.

В надпреварата на двойки Расим и Гала Иванович (Сърбия) загубиха с 4:6, 6:4, 1-10 от вторите поставени Аля Сеница (Словения) и Бриана Сабо (Румъния).

