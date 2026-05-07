Надал има странно предложение и иска да промени тениса – завинаги!

От години е ясно, че когато Тони Надал говори за тенис, той често изразява мнения, които сякаш умишлено противоречат на общоприетото. Неговите изказвания многократно са били на челните страници на спортните портали, а и този път Тони Надал имаше какво да каже по темата за промените в белия спорт.

Сега Тони Надал е дошъл до идеята да се промени размерът на ракетите.

"Една от мерките, които бих предложил, е да се играе с по-малки ракети. Тенис властите трябва да предприемат нещо, за да променят играта. Понякога тенисът просто не е достатъчно интересен. Мнозина днес няма да се съгласят с мен, но истинският проблем е, че топката лети все по-бързо и по-бързо. Днес често всичко се свежда до това кой може по-силно да удари топката", сподели Тони Надал.

Той даде обяснение защо това би довело до подобрение.

"С тези бързи движения – ускоряване, спиране, а след това повтаряне – тялото бързо достига своите граници и се стига до контузии. Мисля, че трябва да се опитаме малко да забавим темпото на играта."

