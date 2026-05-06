  Тереза Валентова заслужи среща с Кори Гоф

Тереза Валентова заслужи среща с Кори Гоф

  • 6 май 2026 | 19:43
Тереза Валентова (Чехия) се класира за втория кръг и ще се изправи срещу третата поставена и финалистка от миналата година Коко Гоф от САЩ на турнира по тенис на клей от сериите WTA 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара.

19-годишната Валентова елиминира на старта представителката на Казахстан Юлия Путинцева с 6:3, 6:2 за час и 20 минути игра.

Латвийката Елена Остапенко убедително се справи на старта с Лукреция Стефанини (Италия) с 6:0, 6:1 и очаква двубой с 11-ата в схемата американка Аманда Анисимова в следващия етап.

За втория кръг се класираха още германката Татяна Мария след победи над Магда Линете (Полша) с 6:0, 6:3, Александра Иала (Филипините), която отстрани друга полякиня Магдалена Фрех и Катержина Синиакова (Чехия), която се наложи над французойката Лоис Буасон с 6:2, 6:3.

Успех в първия кръг записаха и аржентинката Солана Сиера над Тамара Корпач (Германия) с 6:3, 6:1 и Леолия Жанжан от Франция, която надделя над Беатрис Адад Мая (Бразилия) със 7:6(6), 6:4.

Снимки: Imago

