"Обидно малко пари": защо Каратанчева и Томова отказаха да играят за България

Бащата на Лиа Каратанчева - Радослав - записа видео и го публикува в социалните мрежи, за да опита да обясни защо тя е отказала да играе за България на турнира "Били Джийн Кинг Къп". Не само Каратанчева, а и Виктория Томова отказа поканата от Българска тенис федерация, като легендата Магдалена Малеева обясни на пресконференция, че е разочарована от решението на двете тенисистки.

Радослав Каратанчев обясни, че причината за отказа на Лиа е "обидно малко пари", които са ѝ предложение от федерацията.

Ето какво казва Радослав Каратанчев във видеото:

"Правя това включване като отворено писмо, вместо да пишем имейли към публикацията на федерацията, най-вече към капитана на женския отбор за Billie Jean King Cup – Мануела Малеева.

Тя се изказа, че отказът на Лия Каратанчева и Виктория Томова я е разочаровал и че така не искат да представят България.

Искам да бъда откровен към Маги Малеева, но и с огромен респект към нейните постижения. Това е една фамилия, която даде много на България и на българския спорт, в един спорт, който е изключително комерсиален, изключително скъп и с изключителен престиж. Това е спорт, който, както много добре знаете, е силно развит на Запад, а и по целия свят.

Специално тенисът е игра, която отдавна е развита на много високо ниво и изисква изключително много средства. Едно време, по времето на Маги и на нейните сестри, аз познавах много добре нея, мъжа ѝ, майка ѝ Юлия Берберян – познавам цялата фамилия и от Народното събрание, и от кортовете. При Юлия Берберян е тренирала голямата ми дъщеря Лиа Каратанчева.

Но този спорт в момента няма нищо общо с онези времена и с това, което беше преди, както и с успехите на фамилия Малееви. Днес тенисът е много, много по-труден, много по-комерсиален и изисква много повече средства. Това по никакъв начин не омаловажава успехите на семейство Малееви.

Но, Маги, обръщам се към теб с това отворено писмо, защото много добре знаеш и много добре ти е ясно, че в днешно време федерацията е в невъзможност. И както ти си казала и на Лиа, и вероятно на други – федерацията няма пари. Но това не е оправдание в един комерсиален спорт, в който едно дете, родителите му и треньорът му трябва първо да създадат един продукт, който трябва да бъде и финансово устойчив, и успешен, и да носи слава на България.

Ако говорим само за България и за отговорности – аз като човек с много силно национално чувство не мисля, че има някой по-голям патриот от мен. Но трябва да разберете, че финансовите параметри са много сериозни и вие го знаете.

Тук става въпрос не за това, както е и в други спортове – дори в щангите и борбата – без финанси няма спорт. Спортът в момента е професионален и подчертавам това. Както има професионална армия, професионална медицина, професионалисти във всяка сфера, така е и тук. Думата „професионално“ включва много неща и не е клише.

Искам да се обърна към Маги и да ѝ кажа, че предложението, което направихте към нас от финансова гледна точка, беше обидно. Тя ми се обади и ме попита, и аз казах лично мнение. Както знаете, Лия игра при предишния председател на федерацията, когато нещата много бяха превърнати в шуробаджанащина.

Но искам да кажа на Маги Малеева, че уважавам всичко, което вие правите за себе си, и всичко, което вие печелите. И трябва да печелите, както всеки човек трябва да печели. Но бъдете достойни към труда и раздаването на всеки един играч.

Лиа я знам много добре, а и вие знаете, че тя се представи блестящо на всичките досегашни три участия за Billie Jean King Cup. Първото също беше с Дора като капитан на отбора. Аз шапка свалям на Дора като капитан. Няма друга такава капитанка като нея. Да, имал съм конфликт с Дора след наказанието, когато тя замина за Щатите и каза, че го прави в името на България. Но такава грижа към състезателите като при Дора не сме имали. Тя израсна в това и прояви към играчите честно отношение – както към резултатите им, така и към начина им на поведение в отбора, който представя България.

Нека да знае публиката и нека стане обществено достояние, че пътят е голгота. Няма лесно. Не казвам, че само на нас ни е трудно, а на другите им е лесно. Няма такова нещо. Но достойнството, което трябва да се прояви в случая, е свързано и с финансовите параметри, които касаят пътуванията на тези играчи.

Ако федерацията не може – и както казвате, няма пари – не би следвало да прави такива оферти и да казва: оправяйте се сами. Както виждате, не се оправяме – нямаме спонсори, няма рекламни фирми, няма подкрепа. Имаше една помощ, една субсидия, която Дора осигури чрез министерството – около 20 000 лева за самолетни билети. Това не е капка в морето, но е капка. Благодарим за нея. Но това пак е капка, като се има предвид как се пътува в днешно време.

Трябват треньор, евентуално ментор. Всяка топка е пари, всяка ракета е пари, всяко стъпване на корт някъде е пари. Една ракета е 300 евро. Маги, ти знаеш, и федерацията знае, какво означават тези пътувания.

Не всеки печели милиони. Един Жоро Дончев веднъж ми каза: „Вие ходете и печелете пари.“ Ама какво се печели, много добре знаете. Дори големите играчи в световен мащаб са имали проблеми – накрая им остава малко в сравнение с това, което харчат за пътувания.

Нека публиката разбере, че този път е много труден, защото е всяка седмица. Това не е Олимпиада веднъж на четири години или световно първенство на две години. Това е всяка седмица. Всяка седмица трябва да си някъде. Има отворени турнири по цял свят и ти трябва да избереш къде ще играеш. Но ти си всяка седмица на път. Този път е убийствен.

Ако съберем самолетните билети на цялото Народно събрание, това е малко в сравнение с това, което един тенисист на 20 години плаща. Може би три-четири народни събрания за целия си живот не покриват билетите, които един тенисист плаща.

Така че – да развяваме флага на България, съгласен съм. Но ако не можете да откликнете и нямате възможност, както го казвате, не обиждайте с такива предложения играча. Това е неуважение към неговия труд. Говоря за всички тенисисти. Но и неуважение към самата Лия, която се раздава на 100% на всички Billie Jean King Cup участия. Тя беше причината да се остане в групата. Тя има само един загубен мач във всичките досегашни три участия и е побеждавала състезателки от топ 200 и топ 100, от които после е губила на професионални турнири.

Така че нейното представяне за България, за отечеството, за родината и за федерацията е много, много по-голямо от това, което може да се каже за останалите играчи. Не бъдете разочаровани, а когато правите предложение, нека то да бъде прилично. Това, което се случва, е неприлично.

Да подканвате състезателите да участват за България по този начин е несериозно. Несериозно е да питаш състезател дали е съгласен да участва, без да е видял договор, без да е видял условия. До ден днешен не ни е изпратен договор, дори за 2026 година не сме видели договор. В миналогодишния договор имаше някакви завоалирани точки, от които нищо не ставаше ясно.

Това е просто безумие. Федерацията е в голяма шуробаджанащина. Не ме интересува кой с кого е близък. Говорим за професионализъм. Нека публиката да го знае.

Ако спортът се тренира талантливо, това е професия като всяка друга, от която трябва да се издържаш и която трябва да поддържаш. И този професионализъм е свързан с такива мероприятия, които трябва да бъдат поне малко в помощ на този професионален спорт, който развява знамето на България и името на България по всички континенти.

Защото, съжалявам, без да обиждам другите спортове – но една борба например е много по-малко известна по света. Същото важи и за щангите. Трябва да си дадем сметка кое е комерсиално и кое не е. В Германия има 9 или 12 спорта, които се подпомагат сериозно, и това са най-комерсиалните. А тук в България са 180 спорта – още по социалистическия принцип, от времето на Тато, когато на всеки по малко и на всяка федерация по малко.

Аз нямам нищо против законодателството, но политиците трябва да го разберат. Не може да не оцените това, което е направила Лиа Каратанчева за нас и как се е представила. На един такъв играч, който освен че носи славата на България, трябва да има нужното уважение за това, което е донесъл до момента.

Така че, Маги, с много уважение се обръщам към теб. Това е отворено писмо към Маги Малеева и към Федерацията. С дълбоко уважение към техните резултати – никой не може да ги омаловажи. Но времената са много други. Времената са много променени. Времената са и много комерсиализирани. Трудностите, особено финансовите, са огромни. Едно време е било малко по-лесно.

Много моля ръководството на федерацията – когато искате да прославите името на България и тези играчи да ви бъдат реклама на държавата, бъдете уважителни към тях. Те са хората, които ви носят и ще ви носят името на България и ще го развяват със сила.

Ние самите се продадохме – и подчертавам това, защото много хора ще кажат: „Вие играхте пет години за Казахстан.“ Да, продадохме се, защото нямахме никакви средства. Защото бяхме наказани и никой от федерацията не ни е обърнал внимание, не ни е дал нищо.

И да се върна на договора от миналата година. Наистина вече не е социализъм, Маги, в който ти си израснала и тренирала. Не може в договора този, на когото се разчита, който е първа ракета, който играе и сингъл, и двойки всеки ден, да получава колкото резерва, която не е влязла нито веднъж в игра.

Разочарованието, за което пишеш, не бива да се поднася по този начин на публиката. Разочарование има у всеки. Отдавна сме разочаровани от всичко, което управлява федерацията и от всичко, което ни се е случило. Но нашето разочарование не може да бъде оправдание, защото ти се биеш със света. Излизаш на световната арена. Там няма как да кажеш – аз съм еди-какъв си, другият е еди-какъв си. Там печелиш точката или губиш. Няма корупционен момент. Губиш, прибираш се вкъщи и започваш да тренираш и да се подготвяш. И то много. И за това ти трябват пари.

До ден днешен по кортовете навсякъде, където отидем, си плащаме. Никой никъде не ни е приел. Колкото и да е популярна голямата, средната или най-малката сестра, никъде не са ни приели и никой не ни е дал нищо.

Така че много моля, Маги – когато занапред има такива ситуации, да бъдете с достатъчно уважително отношение. И естествено финансовите параметри, които бъдат предлагани от вас като подкрепа за дадения играч – в случая за Лиа Каратанчева – нека да бъдат достойни. Просто разпределението да бъде по-честно."