Британският съд одобри плановете за разширяването на "Уимбълдън"

  • 19 март 2026 | 16:13
Британският съд одобри плановете за разширяването на "Уимбълдън"

Плановете на "Уимбълдън" за разширяване на терена за най-стария и престижен турнир по тенис от Големия шлем преодоляха поредното препятствие в четвъртък, след като опитите на активисти да блокират проекта бяха отхвърлени от Висшия съд на Лондон, предаде Ройтерс.

Клубът по тенис иска да утрои размера на основната си база, която е домакин на шампионата от 1877 година, в проект на стойност 200 милиона британски лири, който ще включва 39 нови корта.

Плановете на AELTC за реконструкция на бившо голф игрище, което притежава, са подкрепени от няколко водещи играчи и някои местни жители. Но активистката група Save Wimbledon Park, която предприе съдебни действия, за да оспори разрешението за строеж, твърди, че земята е предмет на законово основание, което означава, че трябва да се запази за обществена почивка.

AELTC поиска решение от Висшия съд, според което земята не е „предмет на такъв тръст“, като адвокатите й заявиха, че никога не е била използвана за обществен отдих. След изслушване през януари, съдия Никълъс Томпсел се произнесе в полза на AELTC, като заяви „в писмено решение, че земята никога не е била предназначена за обществен отдих и следователно може да бъде продадена, без да се налага на купувача публичен тръст, като такъв никога преди не е съществувал“.

Председателят на AELTC Дебора Джеванс приветства решението, което според нея „представлява важен етап за нашите планове. Save Wimbledon Park заяви, че възнамерява да поиска разрешение за обжалване.

