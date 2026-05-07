Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Конго

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Конго

  • 7 май 2026 | 10:35
  • 101
  • 0
Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Конго

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Бразавил (ДР Конго). Българинът и Дилън Бекълс (САЩ) разгромиха участващите с "уайлд кард" представители на домакините Фистон Нселе и Шейк Пандзу Екуме с 6:0, 6:1.

Следващите им съперници ще бъдат поставените под №4 в схемата Брандън Перес (Венецуела) и Франко Роберо (Аржентина).

Динев заработи 9 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 1113-та позиция.

На сингъл българинът отпадна на старта след поражение от номер 3 Михаел Гертс (Белгия) с 2:6, 7:6(6), 2:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Надал има странно предложение и иска да промени тениса – завинаги!

Надал има странно предложение и иска да промени тениса – завинаги!

  • 7 май 2026 | 08:15
  • 1526
  • 0
Тереза Валентова заслужи среща с Кори Гоф

Тереза Валентова заслужи среща с Кори Гоф

  • 6 май 2026 | 19:43
  • 1245
  • 0
Две българки стартираха с победи на турнир по тенис в Белград

Две българки стартираха с победи на турнир по тенис в Белград

  • 6 май 2026 | 19:19
  • 967
  • 2
Алтмайер ще срещне Зверев във втория кръг в Рим

Алтмайер ще срещне Зверев във втория кръг в Рим

  • 6 май 2026 | 19:03
  • 1110
  • 0
Виктория Велева се класира за втория кръг в Италия

Виктория Велева се класира за втория кръг в Италия

  • 6 май 2026 | 17:48
  • 825
  • 0
Италиански щурм на "Мастърс"-а в Рим

Италиански щурм на "Мастърс"-а в Рим

  • 6 май 2026 | 16:18
  • 1078
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 74907
  • 552
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 111093
  • 240
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 41261
  • 49
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 4033
  • 4
Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 28295
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2331
  • 0