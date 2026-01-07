Australian Open обяви рекорден награден фонд

Наградният фонд за Откритото първенство на Австралия по тенис ще бъде увеличен с 16% до 111,5 милиона австралийски долара (74,88 милиона щатски долара), с което той ще достигне най-високата си стойност в исторически план, съобщава агенция Ройтерс.

Двамата шампиони на сингъл ще получат по 4,15 милиона австралийски долара, вместо досегашните 3,5 милиона, които спечелиха Яник Синер и Мадисън Кийс преди година.

„Това увеличение от 16% демонстрира нашата отдаденост към това да подпомагаме кариерите в тениса на всяко ниво. От увеличаването на наградния фонд с 55% от 2023 година до подобряването на ползите за играчите, осигуряваме устойчивост за всички състезатели в професионалния тенис“, каза изпълнителният директор на Tennis Australia Крейг Тайли.

Отпадналите в първия кръг на Откритото първенство на Австралия ще се приберат със 150 хиляди австралийски долара - увеличение от 14% спрямо 2025-а, а в квалификационния цикъл ще има увеличение от 16%.

Увеличението на наградния фонд е част от 135-милионната инвестиция на Tennis Australia, която според Тайли ще „заздрави основите на тениса, осигурявайки дългосрочното подобрение на спорта и неговото комерсиално развитие.“

През миналата година Откритото първенство на САЩ предостави най-големия награден фонд от четирите турнира от „Големия шлем“ с 90 милиона щатски долара, докато Уимбълдън предложи 72,49 милиона, а Ролан Гарос - 66,12 милиона.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари и ще продължи до 1 февруари.