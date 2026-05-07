Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл в Грузия

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка за жени в Лопота (Грузия) с награден фонд 40 хиляди долара. 19-годишната Денчева надделя над Стефани Висхер (Нидерландия) с 6:3, 6:3. Двубоят беше довършен днес, след като вчера беше прекъснат заради дъжд при 3:2 гейма във втория сет в полза на българската тийнейджърка. При доиграването Денчева веднага реализира пробив, а след това удържа на два пъти подаването си, за да триумфира. Така за място на полуфиналите тя ще играе срещу квалификантката Лина Глушко (Израел).

В надпреварата на двойки Денчева в тандем със сънародничката си Беатлис Спасова ще срещнат по-късно днес в първия кръг Олга Данилова (Кипър) и Уляна Храбавец (България).