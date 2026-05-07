Рене Стъбс определи Александър Зверев като “заблуден“ след коментари за Синер и Алкарас

Бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис на двойки Рене Стъбс определи германеца Александър Зверев като „заблуден“ след коментарите му за Яник Синер и Карлос Алкарас. Зверев претърпя тежко поражение с 1:6, 2:6 от актуалния водач в класацията при мъжете Синер само за 58 минути във финала на „Мастърс“ турнира в Мадрид миналата седмица - деветата му поредна загуба от италианеца.

След мача Александър Зверев заяви, че Яник Синер е пред „всички останали“ и се постави в категория с Карлос Алкарас и Новак Джокович.

“Мисля, че има голяма разлика между Синер и всички останали в момента. И мисля, че има голяма разлика между Алкарас, мен, може би Новак Джокович и всички останали“, коментира Зверев, цитиран от tennis365.com.

55-годишната Стъбс реагира на казаното от Александър Зверев в подкаста The Rennae Stubbs Tennis.

“Заблуда. Заблуда“, заяви Рене Стъбс и продължи: “Ако беше казал: "Вижте, в крайна сметка, аз съм наистина добър играч. Стигам до много финали. Обикновено побеждавам всеки играч“, което не е така, защото от кого загуби предишната седмица? Все едно казва: "Обикновено печеля мачове X и Y, но нивото при Яник и Карлос е очевидно, както можете да видите с глава и рамене над мен. Трябва да се подобря и да намеря начин поне на моменти на затруднявам тези двама.“

“Това би било нещо като уважение, нали? Но да се слага на едно място с Карлос Алкарас, който буквално е спечелил всяка голяма титла, всичките, до около 21-годишна възраст - е лудост. Въпреки това, този човек, който дори не е печелил турнир от Големия шлем, твърди, че е в същата категория. Пич, какво? И на всичкото отгоре, мога ли да добавя - финалът беше толкова лош, а той изглеждаше като раздразнително дете, което е било в пясъчника и е изхвърлило всичките си играчки, като дори не се е сетило да се измъкне. Той провали последните си няколко мача“, добави още Стъбс по повод Зверев.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages