Люис Хамилтън обясни къде изостава Ферари спрямо лидерите

Люис Хамилтън заяви, че автомобилът на Ферари „просто не е достатъчно бърз в момента“ след разочароващото представяне в петъчните свободни тренировки за Гран При на Япония.

Болидът на Ферари, SF-26, изглеждаше труден за управление както в ръцете на Хамилтън, така и на съотборника му Шарл Леклер, като седемкратният световен шампион отбеляза в един момент, че му липсва увереност.

Хамилтън завърши втората свободна тренировка на шеста позиция, на 0,847 секунди зад най-бързия пилот – Оскар Пиастри от Макларън, докато Леклер се нареди малко пред него в класирането.

„Мисля, че е нещо подобно на това, което сме изпитвали тук и преди - каза Хамилтън, попитан за поведението на автомобила. - Това е невероятна писта. Като цяло колата се усеща добре. Просто в момента не е достатъчно бърза и мисля, че всичко е въпрос на баланс. Трябва да работим усилено през нощта, за да се опитаме да разберем как можем да настроим колата по-добре.“

На въпрос дали смята, че Ферари може да се доближи до конкуренцията в събота, той отговори: „Трудно е да се каже. В крайна сметка губим много време на правите – в момента изоставаме с четири десети до първия завой в сравнение с Макларън.“

„Разгръщането на енергията е част от проблема, така че съм сигурен, че можем да се справим по-добре и да го подобрим. Освен това мисля, че можем да извлечем повече скорост от колата, ако успеем да намерим правилните настройки.“

Въпреки че Хамилтън харесва новите правила за 2026, той призна, че управлението на енергията на „Сузука“ не е толкова забавно.

„Супер клипингът определено не е страхотен - обясни 7-кратният световен шампион. - Не е приятно, че трябва да го правим. На някои места пристигаш почти по инерция, защото нямаш мощност. Това е може би най-неприятната част от промяната в правилата за тази писта. Но иначе колата се усеща наистина добре в отделните сектори и все още е страхотна за каране.“

Снимки: Gettyimages