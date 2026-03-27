Люис Хамилтън обясни къде изостава Ферари спрямо лидерите

Люис Хамилтън заяви, че автомобилът на Ферари „просто не е достатъчно бърз в момента“ след разочароващото представяне в петъчните свободни тренировки за Гран При на Япония.

Болидът на Ферари, SF-26, изглеждаше труден за управление както в ръцете на Хамилтън, така и на съотборника му Шарл Леклер, като седемкратният световен шампион отбеляза в един момент, че му липсва увереност.

Макларън: Все още сме зад Мерцедес и Ферари

Хамилтън завърши втората свободна тренировка на шеста позиция, на 0,847 секунди зад най-бързия пилот – Оскар Пиастри от Макларън, докато Леклер се нареди малко пред него в класирането.

„Мисля, че е нещо подобно на това, което сме изпитвали тук и преди - каза Хамилтън, попитан за поведението на автомобила. - Това е невероятна писта. Като цяло колата се усеща добре. Просто в момента не е достатъчно бърза и мисля, че всичко е въпрос на баланс. Трябва да работим усилено през нощта, за да се опитаме да разберем как можем да настроим колата по-добре.“

След петъчните тренировки: Няма кой да притесни Мерцедес

На въпрос дали смята, че Ферари може да се доближи до конкуренцията в събота, той отговори: „Трудно е да се каже. В крайна сметка губим много време на правите – в момента изоставаме с четири десети до първия завой в сравнение с Макларън.“

„Разгръщането на енергията е част от проблема, така че съм сигурен, че можем да се справим по-добре и да го подобрим. Освен това мисля, че можем да извлечем повече скорост от колата, ако успеем да намерим правилните настройки.“

Норис: Ужасен ден, Пиастри има темпо, аз - не

Въпреки че Хамилтън харесва новите правила за 2026, той призна, че управлението на енергията на „Сузука“ не е толкова забавно.

„Супер клипингът определено не е страхотен - обясни 7-кратният световен шампион. - Не е приятно, че трябва да го правим. На някои места пристигаш почти по инерция, защото нямаш мощност. Това е може би най-неприятната част от промяната в правилата за тази писта. Но иначе колата се усеща наистина добре в отделните сектори и все още е страхотна за каране.“

Джордж Ръсел: Макларън са бързи, което е изненада
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

