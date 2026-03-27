Джордж Ръсел: Макларън са бързи, което е изненада

Лидерът в класирането във Формула 1 Джордж Ръсел призна, че е изненадан от скоростта на Макларън, демонстрирана в петъчните свободни тренировки за Гран При на Япония.

Оскар Пиастри зае първото място във втората сесия, на 0,092 секунди пред Андреа Кими Антонели, а Ръсел остана на малко над 0,2 секунди зад австралиеца.

„Макларън бяха доста бързи – обясни Ръсел пред ВВС. – Което малко ме изненада, честно казано. Имаме още да подобряваме колата, така че тази вечер ни чака работа.

„Не виждам защо резултатите на Макларън да не са представителни. Ландо загуби време днес, но Оскар беше бърз още от първата си обиколка и ще видим как ще е в квалификацията.

„Ние можем да сме по-бързи, специално при мен не всичко беше оптимизирано, особено що се отнася до управлението на енергията, така че се надявам на по-добро представяне утре.“

