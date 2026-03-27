Как се стигна до катастрофата между Перес и Албон

Алекс Албон и Серхио Перес претърпяха необичаен инцидент по време на първата свободна тренировка за Гран При на Япония на пистата „Сузука“, който отчасти е бил причинен от повреда във „виртуалното огледало“ на Перес.

Пилотите на Уилямс и Кадилак се сблъскаха в последните минути на сесията на шикана, след като Албон се опита да изпревари от вътрешната страна бавно движещия се Перес.

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Перес очевидно не е видял Албон и е затворил завоя, което доведе до удара и падането на доста отломки на трасето. В резултат на това мексиканецът пропусна началото на втората свободна тренировка, докато от Кадилак работеха по болида му.

Стюардите решиха да не наказват нито един от двамата пилоти, но изтъкнаха комуникационна грешка от страна на Кадилак. Перес също така обясни, че неговата система за „виртуално огледало“, която би трябвало автоматично да го предупреждава за дистанцията до по-бързи, приближаващи се автомобили, не е функционирала.

Хамилтън се размина с наказание след обяснение на Верстапен

„Перес обясни, че е бил в обиколка със състезателно темпо и се е готвел да започне следваща - се казва в доклада на стюардите. - Той е видял Албон на известно разстояние зад себе си при излизането от завой 14. Албон е бил в подготвителна обиколка и е наваксал значително спрямо Перес през завой 15 и при подхода към завой 16.

„Албон се е преместил, за да изпревари Перес от вътрешната страна на завой 16, при което е настъпил сблъсък. Перес заяви, че не е видял Албон, тъй като виртуалното му огледало не е работело и той не е получил предупреждение от отбора си за приближаването на Албон.“

Изгоненият от Верстапен журналист коментира скандала

„Това беше потвърдено от радиокомуникацията с отбора му. Екипът обясни, че са предположили, че Албон ще запази позицията си зад Перес и не са забелязали колко много Албон е наваксал спрямо Перес, поради което не са го предупредили.“

„Албон каза, че е повярвал от широката траектория, заета от Перес на входа на завой 16, че Перес го пропуска.“

Астън Мартин: Засега Джонатан Уитли не идва при нас

„И двамата пилоти са били изненадани от скоростта, с която са се приближили един към друг. Следователно сблъсъкът е резултат от недоразумение, за което е допринесла липсата на комуникация от страна на отбора към Перес. И двамата пилоти приеха, че нито един от тях не носи пълна или преобладаваща вина за инцидента. Поради това стюардите решиха да не предприемат по-нататъшни действия.“

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Снимки: Gettyimages