  Макс Верстапен изгони британски журналист от пресконференцията си в Япония

  • 26 март 2026 | 11:17
Четирикратният световен шампион Макс Верстапен никога не е крил своята неприязън към британските медии във Формула 1, които според него са настроени твърдо срещу него.

Въпреки това пилотът на Ред Бул рядко е предприемал някакви конкретни действия, но днес такива имаше по време на неговата пресконференция преди Гран При на Япония. На нея нидерландецът практически изгони от залата репортерът на The Guardian Жил Ричардс, казвайки, че „няма да говори, докато той не напусне стаята“.

Според запознати този ход на Верстапен е бил провокиран от въпрос, който Ричардс му е задал след финала на Гран При на Абу Даби миналата година. Тогава Верстапен триумфира на „Яс Марина“, но не успя да се пребори за петата си поредна световна титла, финиширайки на две точки зад Ландо Норис.

Преговорите между Верстапен и Мерцедес предстоят
По време на пресконференцията Ричардс попита Верстапен дали съжалява за удара си с Джордж Ръсел в Гран При на Испания, който му донесе наказание от 10 секунди и доведе до загуба от пет позиции на финала на състезанието край Барселона. Тези пет места костваха общо девет точки на Верстапен, с които той иначе щеше да е шампион, но този въпрос меко казано ядоса нидерландеца, който напомни, че титлата се печели в хода на целия сезон.

„Забравяте всичко друго, което се случи в хода на сезона. Единственото, което споменавате, е Барселона. Знаех, че този въпрос ще дойде. Сега ме карате да изглеждам като идиот.

„Не знам. Да, в крайна сметка е част от състезанията. Живеем и се учим. Шампионатът се печели във всички 24 кръга. Във втората половина на сезона имах и много ранни коледни подаръци, така че можем да поставим под въпрос и това“, беше отговорът на Верстапен тогава.

Това не е първият случай, в който Верстапен се противопоставя на британските медии. В Остин през 2022 година нидерландецът и екипът на Ред Бул обявиха бойкот на Sky Sports F1 заради изказвания на Тед Кравиц по адрес на Верстапен след спечелените от него титли през 2021 и 2022.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

