Гатузо: Това е най-важният мач в кариерата ми

  • 26 март 2026 | 11:54
Селекционерът на италианския национален отбор по футбол Дженаро Гатузо предупреди играчите си да не подценяват полуфинала от плейофите за класиране за Световното първенство срещу Северна Ирландия, описвайки го като „най-важния мач“ в своята кариера. След двата поредни пропуснати Мондиала „адзурите“ нямат право на грешка срещу отбора на Майкъл О'Нийл тази вечер.

Гатузо, който е носител на трофея от Световното първенство през 2006 година като играч, застана начело на Италия през юни след слабия старт на квалификационната кампания с предшественика му Лучано Спалети. Под ръководството на бившия халф на Милан, италианците все пак не успяха да се класират директно, завършвайки на второто място в група I, зад Норвегия.

„Ще излъжа, ако кажа, че когато си легна вечер, не чувам гласове, които казват „Заведи ни на Световното първенство, заведи ни на Световното първенство, заведи ни на Световното първенство“. Чувам точно това и този със сигурност е най-важният мач в кариерата ми, въпреки че съм треньор от доста години вече. Казвайки това, аз съм подготвен и повярвайте, че не мисля за лошия развой на нещата. Искам да съм позитивен, да мисля за победата. Утре ще изиграем нашия мач и тогава ще видим“, заяви Дженаро Гатузо.

Италианският специалист разполага с опитен състав, но все пак открои мотивацията и глада за успехи на северноирландците като опасност за неговия отбор. Младият отбор на О'Нийл разви своя стил на игра, но Гатузо настоя, че те основно разчитат на дълги топки и центрирания.

„Трябва да сме готови да страдаме, когато Северна Ирландия систематично изпраща топката в наказателното поле, да запомним, че при всеки пряк свободен удар, техният вратар ще прати дълга топка напред с осем или девет играчи, борещи се с невероятен глад да овладеят топката. Нашите играчи знаят какво трябва да направят - да подушат опасността, да се борят за всяка топка. Трябва да бъдем внимателни при заучените положения. Не казвам, че те играят само с дълги подавания, но това е основната им характеристика и го правят много добре“, обясни Гатузо.

При успех срещу Северна Ирландия Италия ще трябва да срещне победителя в другия полуфинал между Уелс и Босна и Херцеговина, който ще се играе по същото време - тази вечер от 21:45 българско време.

Снимки: Imago

