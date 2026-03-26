Лукас Петков наказа отбор от Бундеслигата

Лукас Петков отново блести за клубния си Елверсберг. Крилото, което отклони поканата на Александър Димитров за турнето на „лъвовете“ в Индонезия, игра приятелски мач за клубния си тим и вкара гол на елитния Хофенхайм.

Лукас Петков, който отказа да пътува с националите, вкара два гола в Германия

„Елфите“ победиха представителя на Буденслигата с 5:3 в контрола, като Петков игра през второто полувреме на проверката. На почивката резултатът бе 3:1 в полза на Елверсберг.

Припомняме, че преди няколко дни българинът вкара два гола за Елверсберг срещу Арминия (Билефелд) в среща от 27-ия кръг на Втора Бундеслига. Отборът на Петков към момента е втори в класирането и се бори за промоция в елита.

Tor- und erfolgreich! Zimmerschied und Petkov legen in Halbzeit zwei nach, wir gewinnen den Test gegen die TSG Hoffenheim! ⚫️⚪️🤝#DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/7eyYJuVr0z — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) March 26, 2026