Лукас Петков наказа отбор от Бундеслигата

  • 26 март 2026 | 19:45
  • 247
  • 0
Лукас Петков отново блести за клубния си Елверсберг. Крилото, което отклони поканата на Александър Димитров за турнето на „лъвовете“ в Индонезия, игра приятелски мач за клубния си тим и вкара гол на елитния Хофенхайм.

Лукас Петков, който отказа да пътува с националите, вкара два гола в Германия

„Елфите“ победиха представителя на Буденслигата с 5:3 в контрола, като Петков игра през второто полувреме на проверката. На почивката резултатът бе 3:1 в полза на Елверсберг.

Припомняме, че преди няколко дни българинът вкара два гола за Елверсберг срещу Арминия (Билефелд) в среща от 27-ия кръг на Втора Бундеслига. Отборът на Петков към момента е втори в класирането и се бори за промоция в елита.

