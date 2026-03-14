Волфсбург стигна до ценна точка

Волфсбург спечели точка при гостуването си на Хофенхайм в повторния дебют на Дийтер Хекинг като треньор на "вълците". Срещата завърши 1:1, като и двата гола в мача паднаха през второто полувреме. Волфсбург продължава да е в тежка ситуация, тъй като заема предпоследното място и няма победа в последните си девет мача.

Хофенхайм започна по-добре мача, но постепенно гостите изравниха играта и органичиха възможностите пред Грабара. "Вълците" организаха няколко бързи атаки, но грешаха при последното подаване. Удар на Ериксен от воле пък мина малко над вратата. Все пак Грабара имаше повече работа и трябваше да се справя с удар с глава на Бургер и изстрел на Аслани.

Ein Punkt zum Einstand, mehr ist für den VfL Wolfsburg in Sinsheim nicht zu holen – auch nicht mit dem neuen Trainer Dieter Hecking. Die TSG tut sich schwer, liegt aber weiter auf Champions-League-Kurs.https://t.co/ysRTuNYscI — FAZ Sport (@FAZ_Sport) March 14, 2026

След почивката Волфсбург продължи да изпълнява плана на Хекинг и поведе в 65-ата минута, след като Кулеракис засече с глава центриране на Ериксeн от ъглов удар. Домакините можеха да изостават и с два гола, но гредата предотврати автогол на Авдулаху. Хофе натисна към края и стигна до изравняване. Резервата Гриша Прьомел се разписа след удар с глава.

