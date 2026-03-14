Волфсбург стигна до ценна точка

Волфсбург спечели точка при гостуването си на Хофенхайм в повторния дебют на Дийтер Хекинг като треньор на "вълците". Срещата завърши 1:1, като и двата гола в мача паднаха през второто полувреме. Волфсбург продължава да е в тежка ситуация, тъй като заема предпоследното място и няма победа в последните си девет мача.

Хофенхайм започна по-добре мача, но постепенно гостите изравниха играта и органичиха възможностите пред Грабара. "Вълците" организаха няколко бързи атаки, но грешаха при последното подаване. Удар на Ериксен от воле пък мина малко над вратата. Все пак Грабара имаше повече работа и трябваше да се справя с удар с глава на Бургер и изстрел на Аслани.

След почивката Волфсбург продължи да изпълнява плана на Хекинг и поведе в 65-ата минута, след като Кулеракис засече с глава центриране на Ериксeн от ъглов удар. Домакините можеха да изостават и с два гола, но гредата предотврати автогол на Авдулаху. Хофе натисна към края и стигна до изравняване. Резервата Гриша Прьомел се разписа след удар с глава.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

  • 14 март 2026 | 18:31
  • 13819
  • 10
Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

  • 14 март 2026 | 16:21
  • 3587
  • 5
Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

  • 14 март 2026 | 17:50
  • 12062
  • 18
Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

  • 14 март 2026 | 15:27
  • 3246
  • 4
Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

  • 14 март 2026 | 14:56
  • 4232
  • 18
Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

  • 14 март 2026 | 14:47
  • 2632
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 101916
  • 793
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 999
  • 0
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 44367
  • 94
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 39215
  • 91
Арсенал 0:0 Евертън, греда на Макнийл

Арсенал 0:0 Евертън, греда на Макнийл

  • 14 март 2026 | 19:30
  • 2598
  • 11
Челси 0:1 Нюкасъл, Антъни Гордън откри резултата

Челси 0:1 Нюкасъл, Антъни Гордън откри резултата

  • 14 март 2026 | 19:29
  • 2197
  • 3