Tест за шампионските амбиции - Левски приема непредсказуемия Черно море
Лукас Петков, който отказа да пътува с националите, вкара два гола в Германия

  • 21 март 2026 | 16:03
Лукас Петков, който отказа да пътува с националния тим на България за турнира FIFA Series в Индонезия, блесна с два красиви гола за своя Елверсберг в първенството на Втора Бундеслига. Той реализира първото и второто попадение при домакинската победа с 3:1 над Арминия (Билефелд) в среща от 27-ия кръг.

Посочената причина за отказа на Петков да бъде с тима на “лъвовете” е “лични причини”. Независимо от това той излезе като титуляр за своя отбор и изкара пълни 90 минути. Той изигра важна роля за успеха, след който, поне временно, отборът пак е лидер. Елверсберг води битка за промоция с още четири тима, като директно в Първа Бундеслига влизат първите два, а третият ще играе бараж.

Лукас Петков беше точен за 1:0 в 38-ата минута с неспасяем удар до гредата.

Шест минути след началото на второто полувреме Марвин Мехлем от състава на Арминия получи директен червен картон за грубо нарушение, което улесни домакините.

Петков удвои в 69-ата с удар по диагонала след късо изпълнение на корнер и индивидуална акция. Така той вече има 9 попадения и 4 асистенции през кампанията.

Амара Конде увеличи разултат до 3:0 в 76-ата, а гостите намалиха в 85-ата чрез Кристофер Ланерт.

В друг двубой от първенството Кайзерслаутерн на Атанас Чернев загуби с 0:3 при гостуването си на водения от Мирослав Клозе Нюрнберг. Българският защитник не беше в групата на своя тим.

