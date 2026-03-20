Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  РБ Лайпциг се разправи с прекия конкурент Хофенхайм само за едно полувреме

РБ Лайпциг се разправи с прекия конкурент Хофенхайм само за едно полувреме

  • 20 март 2026 | 23:54
  • 138
  • 0
РБ Лайпциг се разправи с прекия конкурент Хофенхайм само за едно полувреме

РБ Лайпциг разгроми с 5:0 прекия си конкурент за топ 4 Хофенхайм в мач от 27-ия кръг от Бундеслигата. „Червените бикове“ решиха всичко още през първата част, а над всички бяха Браян Груда и Кристоф Баумгартнер, които отбелязаха по две попадения. Така РБ Лайпциг поне временно излезе на третото място в класирането и постигна третата си победа в последните четири срещи. Тимът се изравни по точки с Хофенхайм – по 50 пункта, а толкова има и Щутгарт, който е с мач по-малко.

РБ Лайпциг започна много силно двубоя и на практика реши изхода на срещата още през първия половин час. В 17-ата минута „червените бикове“ излязоха напред, като след многоходова комбинация Ромуло се озова в добра позиция и стреля. Оливер Бауман успя да избие, но право в краката на привлечения под наем от Брайтън Браян Груда, който с точна добавка откри – 1:0 за РБ Лайпциг. Само четири минути по-късно резултатът бе удвоен. След корнер топката бе избита, но достигна до Давид Раум, който центрира отляво, а Кристоф Баумгарнтер с глава заби топката в мрежата на Хофе за 2:0.

Наказателната акция на домакините продължи. В 30-ата минута Груда изведе с отличен пас Баумгартнер, който си спря топката на гърди и с много красиво отиграване със странична ножица направи резултата класически – 3:0 за РБ Лайпциг. Минута преди края на редовното време дойде и четвъртото попадение за „червените бикове“. Ян Диоманде се отличи с поредна асистенция през този сезон и намери Груда, който вкара втория си гол в мача за 4:0.

Втората част логично се доиграваше и РБ Лайпциг понамали темпото, но все пак успя да вкара още едно попадение. То дойде в 78-ата минута, когато резервата Бенямин Хенрикс заби топката в мрежата на национала Бауман за крайното 5:0 за домакините.

Следвай ни:

Снимки: Imago

