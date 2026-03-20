  Официално: Уитли напуска Ауди. Ще отиде ли в Астън Мартин?

  20 март 2026 | 17:17
От отбора на Ауди във Формула 1 официално потвърдиха, че шефът на тима Джонатан Уитли напуска. Очаква се, че Уитли ще премине в Астън Мартин, както сочеха слуховете вчера.

Раздялата на Уитли с Ауди е с „незабавен ефект“, обясниха от отбора, като на върха на тима остава само Матиа Биното, който ще поеме и поста на Уитли.

От Астън Мартин вече обявиха, че Ейдриън Нюи остава начело на тима, а очакванията бяха той да отстъпи от поста шеф на отбора и да се занимава само с техническата част.

Уитли и Нюи работиха 20 години заедно в Ред Бул, където Джонатан беше спортен директор. Кариерата на Уитли във Формула 1 започва като механик като той работи последователно в Бенетон, Рено и Ред Бул. Той пое поста шеф на тима на Ауди преди година, като делеше отговорностите си с Биното, който ръководи целия проект на Ауди.

От Ауди поясниха, че „структурата на тима ще бъде напълно определена на по-късен етап“, след като стана ясно, че Биното ще поеме и функциите на Уитли.

Снимки: Gettyimages

