Официално: Уитли напуска Ауди. Ще отиде ли в Астън Мартин?

От отбора на Ауди във Формула 1 официално потвърдиха, че шефът на тима Джонатан Уитли напуска. Очаква се, че Уитли ще премине в Астън Мартин, както сочеха слуховете вчера.

Раздялата на Уитли с Ауди е с „незабавен ефект“, обясниха от отбора, като на върха на тима остава само Матиа Биното, който ще поеме и поста на Уитли.

BREAKING: Jonathan Wheatley will depart from his role of Team Principal at Audi F1 team with immediate effect



— Formula 1 (@F1) March 20, 2026

Обрат: Астън Мартин няма да сваля Ейдриън Нюи

От Астън Мартин вече обявиха, че Ейдриън Нюи остава начело на тима, а очакванията бяха той да отстъпи от поста шеф на отбора и да се занимава само с техническата част.

Уитли и Нюи работиха 20 години заедно в Ред Бул, където Джонатан беше спортен директор. Кариерата на Уитли във Формула 1 започва като механик като той работи последователно в Бенетон, Рено и Ред Бул. Той пое поста шеф на тима на Ауди преди година, като делеше отговорностите си с Биното, който ръководи целия проект на Ауди.

От Ауди поясниха, че „структурата на тима ще бъде напълно определена на по-късен етап“, след като стана ясно, че Биното ще поеме и функциите на Уитли.

