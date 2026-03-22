В Швейцария: В Ауди цари хаос!

Преди броени дни се появиха спекулациите, че в Астън Мартин търсят шеф на тима, който да смени Ейдриън Нюи и веднага стана ясно, че Джонатан Уитли от Ауди е сериозен претендент за поста.

След това стана ясно, че Уитли напуска Ауди, а Лорънс Строл официално коментира бъдещето на Нюи в Астън Мартин и обясни, че той остава начело на тима.

Mattia Binotto's F1 journey sees him as a Team Principal once more 🔄#F1 pic.twitter.com/CKaftSoFLr — Formula 1 (@F1) March 20, 2026

Според вестник Blick, в Хинвил „цари хаос“, като причината са противоречията между Матиа Биното и Уитли, породени от спора им за правомощията на всеки един от тях. Досега Уитли беше пряк ръководител на тима на Ауди във Формула 1, а Биното – начело на целия проект, включително и на програмата за задвижващи системи. И както стана и предишните пъти, от Ауди официално отричаха да последно, че зад кулисите върви битка за власт.

В същото време, в Астън Мартин Нюи и Строл са стигнали до извода, че назначаването на най-успешния дизайнер в историята на Формула 1 за шеф на тима е било грешка. Затова и Нюи сам е започнал да търси свой наследник и Уитли, с когото работиха заедно почти 20 години в Ред Бул, е повече от логичен избор.

