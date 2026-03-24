Ауди ще си търси нов шеф, Биното няма да ръководи постоянно тима

Отборът на Ауди във Формула 1 ще трябва да намери ново постоянно решение за заместник на бившия си шеф Джонатан Уитли, тъй като Матиа Биното желае да изпълнява ролята само временно. След седмица на слухове за евентуално преминаване в Астън Мартин, британецът изненада Ауди миналия петък, като обяви, че си тръгва с незабавен ефект.

Напускането на популярния ръководител, който имаше ключова роля за подобряването на оперативната работа и резултатите на тима още докато беше Заубер, наложи бързи действия.

13 години Multi 21: Как Фетел открадна победата на Уебър

От Ауди реагираха незабавно и назначиха главния оперативен и технически директор Матиа Биното за наследник на Уитли. Днес обаче стана ясно, че това не е постоянно назначение, тъй като Биното в крайна сметка иска да се съсредоточи изцяло върху ръководенето на по-широкия проект на Ауди във Формула 1. И той обикновено се труди във фабриката в Хинвил, а не падока на Формула 1.

В Ауди не са определили срок, така че не е ясно колко дълго Биното ще остане на поста шеф на отбора. Във всеки случай италианецът ще бъде в Япония този уикенд, където ще разговаря с международната преса след състезанието.

Китайският гигант BYD оглежда два отбора във Формула 1

Напълно възможно е в близко бъдеще Ауди да работи със структура, подобна на тази в Астън Мартин. Там Ейдриън Нюи е действащият шеф на отбора, но Майк Крак често е публичното лице на място, включително и при повечето медийни взаимодействия.

В Ауди спортният директор Иняки Руеда изглежда подходящ да изпълни подобна роля. Това не означава непременно, че испанецът ще бъде повишен до шеф на отбора, въпреки че външно изглежда има ограничен брой кандидати за позицията. Освен това, човекът, който ще заеме поста, ще трябва да се премести в Швейцария – нещо, което в крайна сметка се оказа пречка за Уитли, който сега вероятно ще се върне във Великобритания.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Снимки: Gettyimages