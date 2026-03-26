Ивайло Станчев: Получи се много здрав сблъсък

Вчера, на стадион „Рилци“ в Добрич, Септември (Тервел) победи Черноморец (Балчик) с 4:3 след изпълнения на дузпи във финал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. 90-те минути завършиха без гол. Ивайло Станчев, треньор на Черноморец коментира пред клубния сайт.

„Получи се много здрав сблъсък, подобаващ на финал. Владеехме инициативата през почти цялата среща, имахме и няколко много добри шанса, но не отбелязахме. Противникът е много опитен и успя също да ни затрудни с няколко опасни положения. При дузпите вече е рулетка. За съжаление, отново шансът не беше на наша страна. Поздравления за отбора на Септември. Желая им успех напред в турнира“.