Лудогорец III и Черноморец (Балчик) не се победиха в мач на ниво професионален футбол

1:1 завършиха в Разград, Лудогорец III и Черноморец (Балчик). Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. Всичко в двубоя беше на ниво професионален футбол. Двата отбора бяха подкрепяни от своите фенове. Стана коректен, качествен и двуостър мач, с високо темпо. Хубави разигравания, комбинации и положения за гол, имаше пред двете врати. С няколко перфектни намеси се отличи стражът на гостите Денислав Стойчев. Попаденията станаха в заключителните десетина минути. Първо Кристиян Николов подаде в наказателното поле към влезлия като резерва Исмет Хасан, който с удар по диагонала даде преднина на разградчани. Накрая капитана на Черноморец Мирослав Начев засече на метър пред голлинията центрирана топка от ляво за окончателното 1:1.

Снимка: ФК Черноморец Балчик – фейсбук