Ботев внесе уточнение колко ще получи от ЦСКА за Джеймс Ето'о под формата на бонуси

  • 25 март 2026 | 11:47
Ботев Пловдив ще вземе по-малка сума от ЦСКА за Джеймс Ето'о, научи Sportal.bg. Във вчерашния ден се появи информация, че "жълто-черните" ще прибират по 100 000 евро от "червените" за всеки 20 мача на камерунеца.

От Ботев се свързаха с нашата медия, за да внесат пояснение, че ЦСКА наистина ще плаща за всеки 20 мача на Джеймс Ето'о, но сумата е наполовина - 50 000 евро.

Съществува и друго много важно условие за изпълнение - халфът трябва да е записал мининимум 45 минути във въпросните мачове.

При трансфера на играча през есента на 2024 година "канарчетата" взеха накуп 1 милион евро. Сега обаче новото ръководство трябва да плати близо 200 000 евро на агента на Джеймс Ето'о.

