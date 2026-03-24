ЦСКА уреди контрола по време на паузата

ЦСКА с деветима национали по време на паузата

Ето какво пишат от клуба:

ЦСКА ще поднови тренировъчен процес утре (25 март), след като футболистите, които не са заети с национални отбори, получиха 2 дни почивка от треньорския щаб. В състава на „армейците“ няма проблеми с контузии след победата над Добруджа и тимът ще се готви по план през настоящата седмица, като в следващите два дни футболистите ще тренират двуразово.

В петък (27 март) ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу Оборище (Панагюрище) от 16:00 ч. в Панчарево. Поради ремонтни дейности, свързани с цялостното изграждане на втори тренировъчен терен и ограничаващи достъпа до клубната ни база, проверката ще се състои без присъствие на фенове и медии, но мачът ще бъде излъчен в пряко предаване на платформата Sportbg.