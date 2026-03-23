СК към БФС: Правилно отсъдена дузпа за ЦСКА срещу Добруджа

Съдийската комисия към БФС публикува видео и коментар на три съдийски отсъждания от 27-мия кръг на efbet Лига, твърдейки, че и в трите е взето правилно решение.

Първата е червеният картон на стража на Спартак (Варна) срещу Лудогорец за игра с ръка извън наказателното поле, чрез която спира голова атака на разградчани.

След това от съдийската комисия разясняват защо е имало дузпа за ЦСКА 1948 срещу Локомотив (София).

Последната ситуация е от мача ЦСКА - Добруджа и прочит на положението през втората част, когато първоначално реферът дава фал в полза на добричлии при единоборство на техен играч с Годой, но след преглед с ВАР променя решението си и дава дузпа за “червените”. И тук от СК са категорични, че единственото правилно отсъждане е 11-метров наказателен удар за ЦСКА.