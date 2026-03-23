ЦСКА с деветима национали по време на паузата

Общо 9 футболисти от различните формации на ЦСКА ще подсилят националните си отбори в предстоящите официални и приятелски мачове от международния прозорец на ФИФА.

Иван Турицов и Теодор Иванов са част от представителния тим на България за двата мача от международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в столицата на Индонезия – Джакарта. В първия двубой на 27 март националите ще се изправят срещу Соломоновите острови, а във втората среща на 30 март съперник на България ще бъде Индонезия или Сейнт Китс и Невис.

Петко Панайотов бе включен в групата на младежкия национален отбор на България за двубоите от европейските квалификации срещу Гибралтар на 27 март като гост и срещу Азербайджан на 31 март на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Алекс Тунчев и Стефан Крумов ще вземат участие в мачовете на България U19 от европейските квалификации между 25 и 31 март в Хърватия. "Лъвчетата" се изправят срещу връстниците си от Англия на 25 март, срещу Хърватия на 28 март и срещу Испания на 31 март.

Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг бяха включени в групата на Беларус за контролните срещи срещу Кипър като гост (26 март) и срещу Армения като гост (29 март).

Лумбард Делова пък попадна в групата на Косово за плейофите от световните квалификации в зона Европа. На 26 март Косово гостува на Словакия в полуфинален сблъсък и при победа на 31 март ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Турция и Румъния, а при загуба ще изиграе приятелски двубой на същата дата.

Йоанис Питас ще води атаката на Кипър в приятелските двубои срещу Беларус в Никозия (26 март) и срещу Молдова също в Никозия (30 март).

