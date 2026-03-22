Христо Янев: Това е уважение и признателност за труда на целия ми екип

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев направи кратък коментар пред Sportal.bg след края на церемонията "Футболист на годината". Наставникът на "червените" остана на трето място, след Александър Тунчев и победителя Станимир Стоилов.

"Чувствам се страхотно! Това е уважение и признателност за труда на целия ми екип. Голяма отговорност да продължим да правим нещата по най-добрия начин. Трябва да очакваме да бъдем постоянни и да продължим да вървим по пътя, по който сме поели", сподели Янев.