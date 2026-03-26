Александър Димитров и Димитър Митов за сблъсъка на България със Соломоновите острови
  Бразилия и Франция ще премерят сили преди наближаващия Мондиал

  • 26 март 2026 | 07:00
Два от фаворитите на предстоящото Световното първенство Бразилия и Франция продължават подготовката си за Мондиала с контрола помежду си на стадион „Жилет“ в Масачузетс. „Селесао“ ще премерят сили и с Хърватия по време на краткия си престой в САЩ, докато възпитаниците на Дидие Дешан ще изиграят мач и срещу Колумбия.

Както преди, така и след началото на ерата „Карло Анчелоти“, петкратните световни шампиони често не оправдаваха очакванията по време на квалификациите за Мондиал 2026 и успяха да се доберат едва до петото място в зона КОНМЕБОЛ, изоставайки от Аржентина, Еквадор, Колумбия и Уругвай. В края на кампанията разликата между петия Бразилия и втория Еквадор беше само една точка.

„Селесао“ спечели само два от последните си пет мача. Боливия и Япония надделяха над отбора на Анчелоти в края на миналата година, въпреки че паузата през ноември се оказа по-плодотворна за Бразилия, която победи Сенегал с 2:0, преди да завърши наравно 1:1 с Тунис в Лил.

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия
Без да изпитва подобни затруднения по пътя към финалите на Мондиал 2026 Франция е на прага на последния си голям турнир под ръководството на Дешан. "Петлите" загубиха само две точки в квалификациите и безпроблемното заеха първо място в група "D" на зона УЕФА.

Франция завърши почти безупречната си квалификационна кампания с разгромна победа с 4:0 над Украйна и успех с 3:1 над Азербайджан през ноември. С това тимът удължи серията си без загуба на 7 мача във всички турнири, като в този период записа 6 победи след загубата от Испания в полуфиналите на Лигата на нациите.

В преките двубои нищо не разделя Франция и Бразилия, като и двата отбора имат по шест победи един срещу друг. „Селесао“ обаче ликува в последния сблъсък – приятелска среща през 2015 г. на „Стад дьо Франс“.

Салиба отпадна от състава на Франция за приятелските мачове срещу Бразилия и Колумбия
Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти вече се сблъска с проблеми в защита, след като Габриел Магаляеш от Арсенал, Алисон Бекер от Ливърпул и ветеранът Алекс Сандро, който сега играе за Фламенго, отпаднаха от състава.

Анчелоти пренебрегна голмайстор номер едно в историята на Бразилия Неймар и не го повика за сметка на дебютантите Игор Тиаго и Раян, които блестят в Премиър лийг съответно с екипите на Брентфорд и Борнемут. Двамата обаче ще се сблъскат с изключително сериозна конкуренция за титулярно място в атака, тъй като Матеус Куня, Винисиус Жуниор, Рафиня и Жоао Педро също се борят за ценни минути преди Световното първенство.

Франция ще бъде без Уилям Салиба, който отпадна от състава на Дешан заедно с халфа на Рома Ману Коне. Жул Кунде от Барселона също няма да участва в мачовете този месец поради проблем с подколянното сухожилие, но иначе „петлите“ са добре подготвени за американското си приключение, където Килиан Мбапе ще преследва историята. Капитанът на Франция в момента има 55 гола за националния отбор, само на два от рекорда на Оливие Жиру, който почти сигурно ще подобри преди или по време на Световното първенство.

Вероятни стартови състави:

Бразилия: Едерсон; Уесли, Бремер, Маркиньос, Д. Сантос; Рафиня, Каземиро, А. Сантос, Винисиус Жуниор; Куня, Ж. Педро

Франция: Менян; Густо, Конате, Упамекано, Т. Ернандес; Чуамени, Рабио; Олисе, Шерки, Мбапе; Дембеле

