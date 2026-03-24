Дъглас Сантос и Луис Енрике закъсняват за тренировъчния лагер на Бразилия поради отменени полети

Защитникът Дъглас Сантос и халфът Луис Енрике, и двамата от руския Зенит Санкт Петербург, закъсняха за тренировъчния лагер на бразилския национален отбор поради отмяната на два полета от Русия, пише бразилският портал Globo. Според информацията играчите ще пристигнат в САЩ късно вечерта на 24 март. Пътуването им се забави с общо 12 часа.

Бразилският национален отбор тренира в Съединените щати, където ще играе приятелски мачове срещу Франция и Хърватия. Двубоят с Франция е насрочен за 26 март, а мачът с Хърватия ще се проведе в нощта на 1 април.

"Селесао" се готви и за Световното първенство през 2026 г., където е в група C заедно с Мароко, Хаити и Шотландия.