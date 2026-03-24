  • 24 март 2026 | 20:03
  • 1173
  • 0
Почетино: Липсва ми футболът в Англия

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино, който е свързван с мениджърските позиции в Тотнъм и Манчестър Юнайтед, призна, че му липсва футбола с марка “Премиър лийг”. Аржентинецът до момента е водил три отбора в английския елит - Саутхамптън, Тотнъм и Челси, а медийните спекулации гласят, че след Световното първенство през лятото той може да напусне сегашната си работа и да се завърне на Острова.

“Обичам страната и нейната култура, футболната култура. За всеки със състезателен дух, който иска да се мери с другите и да изпробва способностите си, това е идеалното място. Трябва да даваш най-доброто от себе си”, заяви Почетино в интервю за “Екип”.

Аржентинецът призна, че е бил потърсен от Тотнъм за евентуално завръщане в клуба шест месеца, след като пое Пари Сен Жермен през 2021 година.

“Не беше само Тотнъм. Имаше и други много големи клубове. Когато този шестмесечен сезон за мен приключи, заради цялата ситуация с КОВИД имаше известна нестабилност в клуба. Аз се наслаждавах на преживяването в ПСЖ, но имах и други възможности, които споделих с клуба. Те обаче решиха да не се вслушат в нито една от тях”, добави Почетино.

Аржентинецът бе свързван с "шпорите" и след уволнението на Анге Постекоглу през миналото лято, но тогава каза, че завръщане в Северен Лондон в онзи момент не е реалистично.

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид и Орландо Сити обявиха новината за Гризман

Атлетико Мадрид и Орландо Сити обявиха новината за Гризман

  • 24 март 2026 | 16:52
  • 8539
  • 0
Бъдещето на Гасперини в Рома е несигурно, но решението се отлага

Бъдещето на Гасперини в Рома е несигурно, но решението се отлага

  • 24 март 2026 | 16:31
  • 1109
  • 0
Корупционен скандал заради уреждане на мачове и залагания разтресе чешкия футбол

Корупционен скандал заради уреждане на мачове и залагания разтресе чешкия футбол

  • 24 март 2026 | 16:25
  • 1068
  • 2
Игор Тиаго: Да бъда тук днес е най-голямата мечта в живота ми

Игор Тиаго: Да бъда тук днес е най-голямата мечта в живота ми

  • 24 март 2026 | 15:37
  • 1935
  • 2
Селекционерът на Норвегия разкри колко близо е Йодегор до завръщане в игра

Селекционерът на Норвегия разкри колко близо е Йодегор до завръщане в игра

  • 24 март 2026 | 15:18
  • 1025
  • 3
Астън Вила обмисля привличането на един от изгряващите таланти на ПСЖ

Астън Вила обмисля привличането на един от изгряващите таланти на ПСЖ

  • 24 март 2026 | 15:06
  • 1691
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

  • 24 март 2026 | 20:57
  • 7246
  • 13
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 19847
  • 64
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 16384
  • 44
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 34604
  • 31
Очаквайте на живо: Корав съперник на пътя на Везенков и компания

Очаквайте на живо: Корав съперник на пътя на Везенков и компания

  • 24 март 2026 | 21:30
  • 924
  • 0
Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

  • 24 март 2026 | 20:47
  • 2930
  • 2