Почетино: Липсва ми футболът в Англия

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино, който е свързван с мениджърските позиции в Тотнъм и Манчестър Юнайтед, призна, че му липсва футбола с марка “Премиър лийг”. Аржентинецът до момента е водил три отбора в английския елит - Саутхамптън, Тотнъм и Челси, а медийните спекулации гласят, че след Световното първенство през лятото той може да напусне сегашната си работа и да се завърне на Острова.

“Обичам страната и нейната култура, футболната култура. За всеки със състезателен дух, който иска да се мери с другите и да изпробва способностите си, това е идеалното място. Трябва да даваш най-доброто от себе си”, заяви Почетино в интервю за “Екип”.

Аржентинецът призна, че е бил потърсен от Тотнъм за евентуално завръщане в клуба шест месеца, след като пое Пари Сен Жермен през 2021 година.

“Не беше само Тотнъм. Имаше и други много големи клубове. Когато този шестмесечен сезон за мен приключи, заради цялата ситуация с КОВИД имаше известна нестабилност в клуба. Аз се наслаждавах на преживяването в ПСЖ, но имах и други възможности, които споделих с клуба. Те обаче решиха да не се вслушат в нито една от тях”, добави Почетино.

Аржентинецът бе свързван с "шпорите" и след уволнението на Анге Постекоглу през миналото лято, но тогава каза, че завръщане в Северен Лондон в онзи момент не е реалистично.